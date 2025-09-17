After Rapid win in the Cup
Stöger disillusioned: “We don’t have the quality!”
A win is a win - or is it? Despite advancing to the last 16 of the ÖFB Cup, Rapid coach Peter Stöger was not sparing with his criticism after the 2:1 win at third division side SV Oberwart!
"We didn't see much of what we wanted to see. Maybe it's a good story at the right time, that the boys see that the willingness must always be there, otherwise it won't work out," said the Viennese in the ORF interview.
He also warned his professional players not to be too sure of their fixed line-up. "We have found a core, but if this core thinks we can do a little less, then it won't work."
Stöger: "Nothing comes easy for us!"
We made life difficult for ourselves, said Stöger, "and we all didn't like that. If we think it's easy against a third division team, then we're in trouble. Nothing comes easy for us, we simply don't have that quality and stability," explained the Viennese.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.