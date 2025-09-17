Stöger ernüchtert: „Die Qualität haben wir nicht!“

Stöger: „Es geht nichts leicht bei uns!“

Man habe sich das Leben selbst schwer gemacht, so Stöger, „und das hat uns allen miteinander nicht gefallen. Wenn wir glauben, gegen einen Drittligisten geht es einfach, dann bekommen wir Probleme. Es geht nichts leicht bei uns, diese Qualität und Stabilität haben wir einfach nicht“, erklärte der Wiener.