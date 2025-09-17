Vorteilswelt
Nach Rapid-Sieg im Cup

Stöger ernüchtert: „Die Qualität haben wir nicht!“

Fußball National
17.09.2025 21:43
Rapid-Trainer Peter Stöger
Rapid-Trainer Peter Stöger(Bild: GEPA)

Sieg ist Sieg – oder doch nicht? Trotz des Aufstiegs ins Achtelfinale des ÖFB-Cups hat Rapid-Trainer Peter Stöger nach dem 2:1 beim Drittligisten SV Oberwart nicht mit Kritik gespart!

0 Kommentare

„Vieles von dem, was wir sehen wollten, haben wir nicht gesehen. Vielleicht ist es eine gute Geschichte zum richtigen Zeitpunkt, dass die Jungs sehen, dass die Bereitschaft immer da sein muss, sonst geht es sich nicht aus“, sagte der Wiener im ORF-Interview.

Er warnte seine Profis darüber hinaus davor, sich ihres Fix-Leiberls allzu sicher zu sein. „Wir haben einen Stamm gefunden, aber wenn dieser Stamm glaubt, wir können ein bisschen weniger machen, dann wird das nicht gehen.“

Stöger: „Es geht nichts leicht bei uns!“
Man habe sich das Leben selbst schwer gemacht, so Stöger, „und das hat uns allen miteinander nicht gefallen. Wenn wir glauben, gegen einen Drittligisten geht es einfach, dann bekommen wir Probleme. Es geht nichts leicht bei uns, diese Qualität und Stabilität haben wir einfach nicht“, erklärte der Wiener.

