Debüt am Freitag

„Ein Hardliner!“ Neuer Coach in der Kärntner Liga

Kärnten
16.09.2025 19:59
Nando Lupar (li.) und der SAK haben einen neuen Coach.
Nando Lupar (li.) und der SAK haben einen neuen Coach.(Bild: Kuess Josef)

Erst am vergangenen Freitag schmiss Richie Huber bei Kärntner-Liga-Klub SAK das Handtuch. Nun ist der neue Trainer fix. Ein alter Bekannter feiert sein Comeback an der Seitenlinie.

Erst am vergangenen Freitag warf SAK-Coach Richie Huber nach der 1:3-Niederlage bei Grafenstein in der Kärntner Liga das Handtuch. Auf der Shortlist der Klagenfurter stand auch Ex-ATUS-Ferlach-Coach Mario Verdel. „Es geht sich zeitlich und beruflich bei mir aktuell nicht aus“, so Verdel. Nun übernimmt ein ehemaliger Teamkollege von ihm!

Kärnten

Krone Plus Logo
Debüt am Freitag
„Ein Hardliner!“ Neuer Coach in der Kärntner Liga
Nachholpartie
WAC spaziert locker ins Cup-Achtelfinale
Immer mehr Konkurse
Pleitewelle reißt von Detektiv bis Wirt alle mit
Gerät rutschte ab
Mann (36) in Baugrube von Bagger eingeklemmt
Termin beim Veterinär
Tierhalter forderte Todesspritze für junge Hündin
