„Ein Hardliner!“ Neuer Coach in der Kärntner Liga

Erst am vergangenen Freitag warf SAK-Coach Richie Huber nach der 1:3-Niederlage bei Grafenstein in der Kärntner Liga das Handtuch. Auf der Shortlist der Klagenfurter stand auch Ex-ATUS-Ferlach-Coach Mario Verdel. „Es geht sich zeitlich und beruflich bei mir aktuell nicht aus“, so Verdel. Nun übernimmt ein ehemaliger Teamkollege von ihm!