ORF ändert Programm für unsere WM-Helden

Erstmals seit 1998 ist das österreichische Fußball-Nationalteam wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei, woraufhin der ORF prompt reagiert. Der öffentlich-rechtliche Sender ändert das Abendprogramm.
Nach dem historischen 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstagabend im Ernst-Happel-Stadion ändert der Sender sein Programm und strahlt am (heutigen) Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF 1 eine 45-minütige-Sondersendung aus: „WM 2026 – wir kommen!“
Gregoritsch live zugeschaltet
Die Fans bekommen darin exklusive Eindrücke von den emotionalen Szenen unmittelbar nach dem Schlusspfiff und den Feierlichkeiten präsentiert. Im Studio begrüßt Rainer Pariasek unter anderem ÖFB-Präsident Josef Pröll, Andreas Herzog, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck. Michael Gregoritsch wird live zugeschaltet.
Außerdem blickt die Sendung auf Österreichs bisherige WM-Auftritte zurück und zeichnet noch einmal den erfolgreichen Weg durch die aktuelle Qualifikation nach. Ein TV-Abend ganz im Zeichen des rot-weiß-roten Fußballmärchens ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.