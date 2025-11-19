Das passiert in ihrer neuen Show im ORF am Sonntag

Ende der Show und neue Sendung

Groß war damals der Aufschrei der Fans und Zuschauer, doch wenn die letzten Aufzeichnungen der Show zum Ende des Jahres ausgestrahlt sind, war's das dann wirklich damit – nur aber, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das startet bereits diesen Sonntag, ab 17.30 Uhr, in ORF 2 mit dem Format „Barbara Karlich unterwegs“.

„Ich bin ehrlich, natürlich war ich damals traurig“, erzählt sie uns. Aber geht eine Türe zu, geht die nächste auf und die Karlich startet wieder voll durch: „Es ist eine ganz neue Rolle für mich, eine neue Erfahrung, weil nicht nur, dass ich mit meiner Mutter und meiner Hündin, Meixi‘ unterwegs bin, nein, ich fahre auch mit einer Ente zu den Menschen hin“, so Karlich, „Und das Neue daran ist, ich bin zum ersten Mal zu Gast.“ Das birgt viel Potenzial für schöne Bilder, gute Atmosphäre, tolle Storys und den Durchblick, den sie als gestandene Journalistin, den Zuschauern dadurch verschaffen kann.