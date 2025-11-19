Das passiert in ihrer neuen Show im ORF am Sonntag

Die Aufzeichnungen ihrer Talkshow laufen noch bis Ende des Jahres im ORF. Währenddessen startet Publikumsliebling Barbara Karlich mit ihrer neuen Sendung bereits am Sonntag durch. Die „Krone“ hat alle Infos und sprach mit der Star-Moderatorin über ihr neues „Baby“.
Barbara Karlich: Egal, wo die Frau auftritt, sie erntet Sympathien. Kein Wunder eigentlich, denn über viele Jahre begleitete uns die Moderatorin in Diensten des ORF beinahe jeden Nachmittag mit ihrer „Barbara Karlich“-Show. Es wurde getalkt, es wurde gelacht, geweint, gestritten … doch irgendwann sollte auch dieses Kapitel TV-Geschichte geschlossen werden. „Klar, ich wusste es schon länger, aber als es publik wurde, war ich gerade beim Heilfasten. Wer das kennt, weiß, dass man da Ruhe braucht – na, die war dann beim Teufel, weil mich nicht nur Journalisten, sondern auch Freunde und Familie erreichen wollten“, so die 56-jährige Burgenländerin im „Krone“-Interview, die heute darüber schon wieder lächeln kann.
Ende der Show und neue Sendung
Groß war damals der Aufschrei der Fans und Zuschauer, doch wenn die letzten Aufzeichnungen der Show zum Ende des Jahres ausgestrahlt sind, war's das dann wirklich damit – nur aber, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das startet bereits diesen Sonntag, ab 17.30 Uhr, in ORF 2 mit dem Format „Barbara Karlich unterwegs“.
„Ich bin ehrlich, natürlich war ich damals traurig“, erzählt sie uns. Aber geht eine Türe zu, geht die nächste auf und die Karlich startet wieder voll durch: „Es ist eine ganz neue Rolle für mich, eine neue Erfahrung, weil nicht nur, dass ich mit meiner Mutter und meiner Hündin, Meixi‘ unterwegs bin, nein, ich fahre auch mit einer Ente zu den Menschen hin“, so Karlich, „Und das Neue daran ist, ich bin zum ersten Mal zu Gast.“ Das birgt viel Potenzial für schöne Bilder, gute Atmosphäre, tolle Storys und den Durchblick, den sie als gestandene Journalistin, den Zuschauern dadurch verschaffen kann.
In der ersten Folge führt sie die Reise in ihr Heimat-Bundesland, das Burgenland. Zwischen Weinreben, Wiesen, Küchen und Gärten begegnet sie vertrauten Gesichtern und neuen Geschichten. „Ich liebe es Menschen und deren Geschichten zu beleuchten und zu erzählen“, sagt Karlich, „Und dabei bin ich mit meiner besten Freundin, der, Meixi‘ unterwegs und wir beide sind ständig auch ein bisserl auf der Suche nach Futter – das passt doch, oder?“, lacht sie, die auch in ihrer neuen Rolle das bleiben wird, wie sie ihre Zuschauer aus der Barbara Karlich-Show kennen – nämlich authentisch.
