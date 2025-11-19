Tagger beendet Saison – Plan für Anfang 2026 steht

Platz in der Quali für Australian Open

Ende Dezember wird Lilli nach Australien fliegen und hofft, nicht zuletzt dank der Verbindungen ihres Managers Alex Vittur, der auch Jannik Sinner betreut, wieder Wild Cards für das ein oder andere Turnier zu erhalten. Bei den Australian Open wird Tagger dank ihres Rankings, aktuell steht sie auf Platz 152, zumindest in der Qualifikation starten dürfen. Das war übrigens ihr Ziel für 2026 gewesen.