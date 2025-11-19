Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hausseite zerstört

Elektrische Heizdecke löste verheerenden Brand aus

Kärnten
19.11.2025 10:57
Die Nordwestseite des Hauses stand im Vollbrand.
Die Nordwestseite des Hauses stand im Vollbrand.(Bild: FF Ossiach, Krone KREATIV)

Als ihr Wohnhaus bei Bodensdorf in Flammen stand, konnte sich die 80-jährige Besitzerin am frühen Mittwochmorgen gerade noch selbst retten. Sieben Feuerwehren der Umgebung kämpften gegen den Brand an.

0 Kommentare

Kurz nach halb sechs Uhr morgens heulten heute am Ossiacher See die Sirenen. Als die zuerst alarmierte Polizei bei dem Wohnhaus eintraf, stand die nordwestliche Seite bereits in Vollbrand. Kurz darauf trafen auch die Feuerwehren Feldkirchen, Tiffen, Bodensdorf, Ossiach, Sattendorf, Steindorf am Ossiacher See, Glanhofen und St. Urban am Einsatzort ein.

Heizdecke löste Brand aus
„Die 80-jährige Besitzerin des Hauses, welche durch den Brand munter wurde, konnte umgehend selbstständig das Haus verlassen“, berichtet die Polizei. „Die Einsatzkräfte wurden von den Nachbarn alarmiert.“ Auslöser des verheerenden Brandes dürfte eine elektrische Heizdecke gewesen sein.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung
„Die 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Villach verbracht“, so die Polizei weiter. Die 70 Feuerwehrkameraden brachten währenddessen den Brand unter Kontrolle, ein Teil des Hauses wurde aber schwer von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird in den nächsten Tagen ermittelt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
219.875 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
212.039 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
205.964 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
762 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Hausseite zerstört
Elektrische Heizdecke löste verheerenden Brand aus
In Landeshauptstadt
Vor Gemeinderat: Kein Wort über die Budgetkrise
Weltmännertag
Starke Männer mit Schnauzer und Mut zur Vorsorge
Vor Saisonauftakt
Skisprung-Coach traut Österreich heuer wenig zu
Mit gestohlenem Auto
Tscheche fuhr einfach an Polizeikontrolle vorbei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf