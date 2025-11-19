Elektrische Heizdecke löste verheerenden Brand aus

Als ihr Wohnhaus bei Bodensdorf in Flammen stand, konnte sich die 80-jährige Besitzerin am frühen Mittwochmorgen gerade noch selbst retten. Sieben Feuerwehren der Umgebung kämpften gegen den Brand an.
Kurz nach halb sechs Uhr morgens heulten heute am Ossiacher See die Sirenen. Als die zuerst alarmierte Polizei bei dem Wohnhaus eintraf, stand die nordwestliche Seite bereits in Vollbrand. Kurz darauf trafen auch die Feuerwehren Feldkirchen, Tiffen, Bodensdorf, Ossiach, Sattendorf, Steindorf am Ossiacher See, Glanhofen und St. Urban am Einsatzort ein.
Heizdecke löste Brand aus
„Die 80-jährige Besitzerin des Hauses, welche durch den Brand munter wurde, konnte umgehend selbstständig das Haus verlassen“, berichtet die Polizei. „Die Einsatzkräfte wurden von den Nachbarn alarmiert.“ Auslöser des verheerenden Brandes dürfte eine elektrische Heizdecke gewesen sein.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
„Die 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Villach verbracht“, so die Polizei weiter. Die 70 Feuerwehrkameraden brachten währenddessen den Brand unter Kontrolle, ein Teil des Hauses wurde aber schwer von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird in den nächsten Tagen ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.