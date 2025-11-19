Elektrische Heizdecke löste verheerenden Brand aus

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

„Die 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Villach verbracht“, so die Polizei weiter. Die 70 Feuerwehrkameraden brachten währenddessen den Brand unter Kontrolle, ein Teil des Hauses wurde aber schwer von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird in den nächsten Tagen ermittelt.