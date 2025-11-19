WM-Ticket fix: Das waren die Schlüssel zum Erfolg!

Das ändert jedoch nichts am aktuell hohen Leistungsvermögen der Nationalmannschaft. Ein erfolgreiches WM-Abschneiden ist durchaus denkbar, zumal das Erreichen der K.o.-Phase bei einer Weltmeisterschaft sogar leichter ist als bei einer EM, nimmt man die Weltranglistenplatzierungen als Maßstab. Eine Gruppe wie bei der EURO 2024 mit Kalibern in der Größenordnung von Frankreich, Niederlande und Polen kann Österreich bei der Auslosung am 5. Dezember in Washington nicht bekommen. Und schon ein Sieg könnte bei der WM fürs Sechzehntelfinale reichen. Die Chancen stehen gut, erstmals seit 1990 ein WM-Spiel zu gewinnen und erstmals seit 1954 in die WM-K.o.-Phase vorzustoßen. Im kommenden Sommer hat das Team also neuerlich die Gelegenheit, Historisches zu leisten.