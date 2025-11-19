Wecker räumt Beziehung zu einem jungen Fan ein

„Nicht Herr seiner Sinne“

Der „Süddeutschen Zeitung“ hatte die Betroffene erklärt, sie habe den Musiker 2011 als 15-Jährige nach einem seiner Konzerte kennengelernt. Nach anfänglichen Textnachrichten und Telefonaten soll es nach dem 16. Geburtstag des jungen Fans auch zu Treffen in Hotelzimmern gekommen sein. Weckers Anwalt schrieb: „Ergänzend möchte ich für Herrn Wecker mitteilen, dass er davon ausgeht, damals keinerlei strafbare Handlungen im Umgang mit der betroffenen Frau begangen zu haben.“

Wecker sei damals „nicht Herr seiner Sinne“ gewesen, heißt es in dem Schreiben. „Es war eine Zeit, in der er sehr viel und über längere Phasen Alkohol konsumiert hat. Er war damals häufig nicht zurechnungsfähig. Er schämt sich heute für diese Zeit und ist sehr froh, dass er nun seit fast vier Jahren, auch dank einer Selbsthilfegruppe, keinen Alkohol mehr trinkt. Er nimmt auch sonst keine Drogen zu sich.“