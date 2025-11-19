2. Novemberhälfte laut Experten „deutlich zu kalt“

Wo Kälte und Niederschlag, da ist natürlich auch Schnee möglich – wie viel tatsächlich vom Himmel kommt, lässt sich mit Stand Mittwoch noch nicht genau sagen. „Die genaue Prognose, wo und wie viel es in den nächsten Tagen schneit“, sei „immer noch unsicher“, sagt Meteorologe Josef Haslhofer. „Seit einigen Tagen lassen die Vorhersagemodelle gegen Ende der Woche die ersten Schneeflocken bis in ganz tiefe Lagen erwarten. Aber schon kleine Änderungen der Lage des Tiefdruckgebiets über Italien wirken sich stark auf die Niederschlagsmengen und Temperaturen in Österreich aus.“