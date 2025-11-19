Tscheche fuhr einfach an Polizeikontrolle vorbei

Während die Landesverkehrsabteilung auf der Südautobahn bei Arnoldstein den gesamten Verkehr in Richtung Villach ableitete, fuhr ein Tscheche einfach geradeaus weiter und musste von einer Streife gestoppt werden.
Kurz nach dem Grenzübergang zu Italien wird bekanntlich immer wieder der gesamte Verkehr zu Kontrollen auf den Verkehrskontrollplatz Arnoldstein umgeleitet. So geschehen auch am Dienstag gegen 9 Uhr. Doch ein tschechischer Lenker hatte wohl ein ungutes Gefühl, ignorierte die Anweisungen und fuhr einfach weiter in Richtung Villach.
Streife stoppte Tschechen
„Er konnte jedoch nach kurzer Zeit von einer Polizeistreife angehalten werden“, berichtet die Polizei. „Im Zuge der Anhaltung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Pkw um ein in Tschechien als gestohlen gemeldetes Fahrzeug handelt.“
Angeblich günstig gekauft
Der 34-jährige Tscheche hatte zwar keinen Führerschein, aber dafür eine Ausrede parat: „Er gab an, er habe den Pkw von einem ihm unbekannten Mann in Tschechien zu einem günstigen Preis angeboten bekommen.“ Die Polizisten ließen sich nicht überzeugen – Anzeige wegen Hehlerei!
