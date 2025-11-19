Russischer Schrecken überzieht wieder die Ukraine

Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 hat Russland das Nachbarland nahezu täglich mit Raketen und Drohnen angegriffen. In der vergangenen Nacht war der Kreml besonders skrupellos, nahezu im ganzen Land tönen die Sirenen. Mehr als 470 Drohnen und 48 Raketen setze Moskau ein, dabei sei auch Energie- und Transportinfrastruktur beschädigt worden, berichtete Selenskyj. „Jeder schamlose Angriff auf das alltägliche Leben zeigt, dass der Druck auf Russland unzureichend ist. Wirksame Sanktionen und Unterstützung für die Ukraine können dies ändern“, erklärte der Staatschef und forderte erneut von den Verbündeten Flugabwehrraketen.