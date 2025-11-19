Vorteilswelt
Mit Messer bedroht

20-Jähriger schlägt Kopf von Freundin gegen Wand

Wien
19.11.2025 11:31
Die 16-Jährige musste in der Vergangenheit eine ganze Reihe an Attacken von ihrem höchst ...
Die 16-Jährige musste in der Vergangenheit eine ganze Reihe an Attacken von ihrem höchst aggressiven Freund erleiden.(Bild: P. Huber)

Schwerer Fall von häuslicher Gewalt: Ein 20-Jähriger soll seine 16-jährige Freundin in Wien-Brigittenau am Dienstag im Streit brutal geschlagen und getreten haben. Die Eskalation soll so weit gegangen sein, dass er erst ihren Körper und schließlich ihren Kopf gegen die Wand schleuderte. Die Attacke reiht sich in eine erschreckende Serie von Übergriffen ein ...

0 Kommentare

Ein ganzes Arsenal an Handgreiflichkeiten musste die junge Teenagerin durch ihren 20-jährigen Freund erleiden, der seine Eifersucht offenbar nicht unter Kontrolle hatte und dies nur mit Fäusten zu lösen wusste. Nicht zum ersten Mal sei die 16-Jährige von ihm geohrfeigt und geschlagen worden, berichtete sie den Beamten. Mit der Zeit sollen die Angriffe immer heftiger geworden sein. Vor rund zwei Wochen eskalierten die Übergriffe erneut – die Jugendliche erlitt laut Angaben Kratzer am ganzen Oberkörper und am Bauch.

Zwang sie ihm Nachrichten zu zeigen
Am Dienstagmittag eskalierte ein Streit des Paares vollständig. Der 20-Jährige soll auf die Jugendliche eingetreten und eingeschlagen haben, sie mit voller Kraft gegen die Wand und einen Kleiderschrank geschleudert haben.

Die Polizei bietet Hilfe

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112

Was durchaus schlimmer hätte enden können: Er soll laut Polizei zudem ihren Kopf genommen und gegen die Wand geschlagen haben. Als wäre das nicht genug, soll er ein Messer genommen und sie gezwungen haben, ihm Nachrichten auf ihrem Handy zu zeigen. Danach ergriff er die Flucht.

16-Jährige zur Sicherheit ins Spital
Mit letzter Kraft schaffte es die 16-Jährige, ihre Mutter anzurufen, die sofort die Polizei verständigte. Das Mädchen klagte über starke Schmerzen am Körper und Kopf und wurde zur Sicherheit in ein Spital gebracht. Die Beamten konnten den 20-jährigen Serben rasch in der Nähe der Wohnung ausfindig machen. Zu den Gewaltvorwürfen gegenüber seiner Freundin schwieg er. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Zudem verfügte die Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen ihn. 

