Diese Politiker können wir sofort einsparen!

Zur frostigen Stimmung bei Rot-Pink passt es nur zu gut, dass Bürgermeister Michael Ludwig die Politiker-Gehälter einfrieren lässt. Dass seine Vizin Bettina Emmerling von den Neos über die „Krone“ ausrichtet, dass eine Erhöhung der sowieso schon großzügigen Löhne in der jetzigen Situation „unfair“ sei, nehmen ihr viele aus dem roten Flügel krumm. Dabei war die Nulllohnrunde alternativlos. Alles wird teurer (Öffis, Parken), über den Wohnbauförderungsbeitrag greift die Stadt gnadenlos auf die Gehälter zu – da wäre ein sattes Lohn-Plus fürs Rathaus auch ein enormes Umfrage-Minus.