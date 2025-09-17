200 km/h: Warum dieser Raser den Pkw behalten darf
Kurioses „Schlupfloch“
Ein 20-jähriger Raser bolzte am Montagabend mit seinem BMW von Steyr nach Enns (OÖ) – erst nach 22 Kilometern wurde er durch einen Unfall gestoppt. Trotz der Wahnsinnsfahrt konnte dem jungen Mann sein Wagen nicht abgenommen werden. Die „Krone“ weiß, warum das so ist.
Als er das Blaulicht sah, sah ein Raser in Steyr rot – und drückte noch mehr aufs Gas. Außer der Angst vor einer Strafe gab es eigentlich keinen Grund, warum sich der 20-jährige Steyrer mit Migrationshintergrund auf die dann kommende schier wahnsinnige Verfolgungsjagd einließ.
