650 Kinder in Oberösterreich in „neuen“ Familien

„Neue“ Familie ist der letzte Ausweg

So ein „Familienwechsel“ passiert jedoch nicht von heute auf morgen. So wurden auch die rund 60 Kinder, die im Bezirk Vöcklabruck in Pflegefamilien leben, nicht plötzlich von ihren Eltern fortgerissen, erklärt Josef Rücky, Sozialarbeiter bei der Kinder- und Jugendhilfe in Vöcklabruck. Ganz im Gegenteil – eine langfristige Pflegschaft sei nur der letzte Ausweg: „Es wird immer zuerst versucht, den Eltern mit ihren Problemen zu helfen und sie auf den richtigen Weg zu bringen, damit sie die Erziehung selbst in die Hand nehmen können.“ Meistens betreffe das Mütter und Väter, die – etwa wegen Alkohol- und Drogenproblemen oder auf Grund von psychischen Erkrankungen – nicht mit dem Familienleben zurechtkommen.