Ein Major fungiert in Schildon als Scharfschütze!

Großer Jubel in Schildorn! Mit dem 4:1 im Derby gegen Lohnsburg feierte man in der 2. Klasse West den vierten Sieg im fünften Spiel. Wobei das Formhoch nicht zuletzt auf einen Ungar zurückzuführen ist, der mit seiner Familie im Innviertel wohnt und im Strafraum sein Visier besonders gut eingestellt hat.
Eine starke erste Halbzeit hatte ausgereicht, damit Schildorn im Derby gegen Lohnsburg am Ende über ein 4:1 jubeln konnte. „Zu Beginn waren wir extrem dominant, in Halbzeit zwei dann etwas inaktiver. Aber ein klar verdienter Erfolg“, sagte Schildorn-Coach Sebastian Strasser.
Kommentare
