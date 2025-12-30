Tipps für den perfekten Start in das neue Jahr
Das Wochenende in OÖ
2026 klopft an die Tür, das alte Jahr verdient einen würdigen Abschied. Die „Krone“ hat dafür einige Veranstaltungen gesammelt, die einen gelungenen Jahreswechsel versprechen. Am Altjahrstag locken etwa der Silvesterlauf in Peuerbach mit Samba-Show, die Silvesterschmiede in Steyr sowie Nachtwächter-Führungen in Linz, wo zudem eine Silvesterparty für ausgelassene Stimmung sorgt. Wir wünschen einen guten Rutsch!
