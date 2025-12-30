Vorteilswelt
Kollission in Kurve

Schneefahrbahn: drei Autos kaputt, drei Verletzte

Oberösterreich
30.12.2025 16:00
Rettung und Feuerwehr hatten in Lauffen einiges zu tun
Rettung und Feuerwehr hatten in Lauffen einiges zu tun(Bild: FF Bad Ischl)

Viel Schnee war nicht nötig, damit es auf der B145 bei Laufen so richtig krachte: drei Autos stießen zusammen, drei der sechs Insassen mussten ins Spital.

0 Kommentare

Am Dienstagmittag wurden die Feuerwehren Lauffen, Bad Ischl, Pfandl und Bad Goisern zu einem Verkehrsunfall mit Personenrettung nach Lauffen alarmiert. Bei einer Kollision in einer Kurve der B145 waren drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Entgegen ersten Meldungen wurde zum Glück niemand im Auto eingeklemmt. Insgesamt mussten drei der sechs Insassen von den Sanitätern des Roten Kreuzes erstversorgt und ins Krankenhaus zur weiteren Versorgung verbracht werden.

Die kaputten Autos wurden mit dem Kran weg gehoben
Die kaputten Autos wurden mit dem Kran weg gehoben(Bild: FF Bad Ischl)

 

Zwei Wracks wurden mit Kran weg gehoben
Mit dem Kran der FF Bad Ischl wurden zwei Fahrzeuge von der Unfallstelle gehoben und an ein Abschleppunternehmen übergeben. Das dritte Auto wurde beim Crash nur leicht beschädigt und konnte weiterfahren.

Hauptverkehrsader war blockiert
Während den Aufräumarbeiten kam es zu erheblichen Behinderungen auf der Hauptverkehrsader des inneren Salzkammergutes. Im Einsatz standen die Feuerwehren Lauffen, Bad Ischl, Pfandl und Bad Goisern, mehrere Streifen der Polizei, das Rote Kreuz mit mehreren Fahrzeugen und dem Notarzt, sowie ein Fahrzeug des Abschleppdienstes und die Straßenmeisterei Bad Ischl.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
