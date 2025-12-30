Schneefahrbahn: drei Autos kaputt, drei Verletzte

Am Dienstagmittag wurden die Feuerwehren Lauffen, Bad Ischl, Pfandl und Bad Goisern zu einem Verkehrsunfall mit Personenrettung nach Lauffen alarmiert. Bei einer Kollision in einer Kurve der B145 waren drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Entgegen ersten Meldungen wurde zum Glück niemand im Auto eingeklemmt. Insgesamt mussten drei der sechs Insassen von den Sanitätern des Roten Kreuzes erstversorgt und ins Krankenhaus zur weiteren Versorgung verbracht werden.