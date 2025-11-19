Kabinen-Party! Bei ÖFB-Team gab’s kein Halten mehr

Gebührend haben Österreichs Fußball-Teamspieler das fixierte Ticket für die WM 2026 in Nordamerika gefeiert. In der Kabine gab’s nach dem 1:1 gegen Bosnien kein Halten mehr.
Zu Austropop-Klassiker wie „I Am From Austria“ und „Strada del sole“ wurde gesungen und getanzt – hier die Szenen im Video:
Bereits kurz nach dem Schlusspfiff drehten die Kicker eine Ehrenrunde im Happel-Oval, während als Reminiszenz an den Austragungsort unter anderem „Take Me Home, Country Roads“, „Surfin‘ USA“ oder Falcos „America“ erklangen.
„WM 2026 – Das Crazy Oida“
Die Spieler präsentierten ein Transparent mit der Aufschrift „WM 2026 - Das Crazy Oida“, die ÖFB-Internationalen trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Excited About Playing United“.
Darauf zu sehen war der WM-Pokal, der in den Farben der Ausrichterländer USA, Kanada und Mexiko gehalten war und mit einem rot-weiß-roten Sockel aufwartete. In der Kabine ging es danach munter weiter …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.