Jubel über WM-Ticket

Kabinen-Party! Bei ÖFB-Team gab’s kein Halten mehr

Fußball International
19.11.2025 08:18
Partystimmung beim ÖFB-Team
Partystimmung beim ÖFB-Team(Bild: Krone KREATIV/ÖFB)

Gebührend haben Österreichs Fußball-Teamspieler das fixierte Ticket für die WM 2026 in Nordamerika gefeiert. In der Kabine gab’s nach dem 1:1 gegen Bosnien kein Halten mehr.

Zu Austropop-Klassiker wie „I Am From Austria“ und „Strada del sole“ wurde gesungen und getanzt – hier die Szenen im Video:

Bereits kurz nach dem Schlusspfiff drehten die Kicker eine Ehrenrunde im Happel-Oval, während als Reminiszenz an den Austragungsort unter anderem „Take Me Home, Country Roads“, „Surfin‘ USA“ oder Falcos „America“ erklangen.

Lesen Sie auch:
Das ganz große Ziel wurde erreicht: Bei den ÖFB-Teamspielern gab es nach der WM-Qualifikation ...
„Der stolzeste Moment“
Emotional! „Arnie“ sorgt mit Video für Gänsehaut
19.11.2025
Erlösung im Happel
Wir sind WM! DAS war der Moment für die Ewigkeit
19.11.2025
ÖFB-Team fährt zur WM
Prohaska endlich abgelöst: „Zeit ist es geworden!“
19.11.2025

„WM 2026 – Das Crazy Oida“
Die Spieler präsentierten ein Transparent mit der Aufschrift „WM 2026 - Das Crazy Oida“, die ÖFB-Internationalen trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Excited About Playing United“.

(Bild: Sepp Pail)

Darauf zu sehen war der WM-Pokal, der in den Farben der Ausrichterländer USA, Kanada und Mexiko gehalten war und mit einem rot-weiß-roten Sockel aufwartete. In der Kabine ging es danach munter weiter …

Porträt von krone Sport
krone Sport
