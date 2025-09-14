In Wiens Bezirken beginnt jetzt das große Zittern

Wien muss dringend sparen: Das muss langsam aber sicher wohl jeder Bürger in dieser Stadt spüren. Nach dem Preishammer bei Öffis und Parken und den bekannt gewordenen Kürzungsplänen bei der Mindestsicherung, sind nun also die Bezirke dran. Das Budget der 23 Bezirke wurde auf dem Stand des Voranschlags 2025 eingefroren. Die Maßnahme soll sicherstellen, „dass Wien weiterhin in soziale Sicherheit, Bildung, Pflege und Infrastruktur investieren kann“, wie es dazu offiziell von der Stadt heißt.