Budgets eingefroren

In Wiens Bezirken beginnt jetzt das große Zittern

Wien
14.09.2025 19:00
Den Umbau der Praterstraße finanzierte auch der Bezirk mit
Den Umbau der Praterstraße finanzierte auch der Bezirk mit(Bild: Christian A.Pichler, Krone KREATIV)

Der Sparkurs der Stadt trifft nun auch die 23 Bezirke. 2026 wird es unterm Strich weniger Geld geben. Kritik kommt von ÖVP und Grünen, die ernste Auswirkungen befürchten. SPÖ-Bezirkschefs zeigen Verständnis. Erste Projekte wackeln bereits.

Wien muss dringend sparen: Das muss langsam aber sicher wohl jeder Bürger in dieser Stadt spüren. Nach dem Preishammer bei Öffis und Parken und den bekannt gewordenen Kürzungsplänen bei der Mindestsicherung, sind nun also die Bezirke dran. Das Budget der 23 Bezirke wurde auf dem Stand des Voranschlags 2025 eingefroren. Die Maßnahme soll sicherstellen, „dass Wien weiterhin in soziale Sicherheit, Bildung, Pflege und Infrastruktur investieren kann“, wie es dazu offiziell von der Stadt heißt.

