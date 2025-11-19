Zudringlich „angetanzt“ – dann folgte Eskalation

Angeklagter gab „Filmriss“ an

Er könne sich „eigentlich an nichts mehr erinnern“, sagte der Angeklagte dazu am Dienstag bei der Verhandlung vor Richter Hofer und den Schöffen. Soweit er wisse, habe er aber lediglich zwei kleine Bier und zwei Wodka-Mischgetränke konsumiert. „Danach hatte ich einen Filmriss“, gab er zu Protokoll. Es werde aber „wohl so gewesen sein wie angeklagt“, bekannte er sich dennoch teilweise schuldig. Er habe den Mann aber nicht absichtlich schwer verletzen wollen, wies er die angeklagte Absichtlichkeit weit von sich.