Lenker verletzt

Kleintransporter prallte frontal gegen Brücke

Oberösterreich
19.11.2025 08:31
Der Lenker musste von der Feuerwehr befreit werden
Der Lenker musste von der Feuerwehr befreit werden(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

In der Nacht auf Mittwoch war bei Micheldorf in OÖ ein Kleintransporter von der Straße abgekommen, in einem Bachbett gelandet und dort gegen eine Brücke geprallt. Der Lenker musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden und kam mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus. 

Der Unfall passierte auf der L553 Ziehbergstraße, Ottsdorf im Gemeindegebiet von Micheldorf in Oberösterreich. Ein Kleintransporter kam aus noch ungeklärter Ursache im Ortsgebiet von Ottsdorf von der Straße ab, rammte ein Verkehrsschild, durchbrach ein Geländer und landete im darunterliegenden Bachbett des Ottsdorfergrabens.

Notarzt vor Ort
Dort steckte der Transporter dann unter einer Brücke, die als Hauszufahrt dient, fest. Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden zur Personenrettung an die Einsatzstelle gerufen, ebenso Rettung, Notarzt und Polizei. Die Einsatzkräfte mussten den Lenker, der im Fahrzeug eingeschlossen war, befreien. Der verletzte Fahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Mit Kran geborgen
Die Feuerwehr führte anschließend mit einem Kranfahrzeug die Bergung des verunfallten Transporters aus dem Bachbett durch. Die L553 Ziehbergstraße war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

 

