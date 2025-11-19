Das 240-Millionen-Euro-Rätsel im Wiener Budget

Wie erklärt es nun die Stadt?

Kreativ. Obwohl im Voranschlag der Schuldenstand sogar auf den Cent-Betrag ausgewiesen ist (im übrigen 82) heißt es nun: „Der im Voranschlag 2026 ausgewiesene prognostizierte Schuldenstand berücksichtigt bereits, dass das Minus 2025 nicht zur Gänze über neue Schulden finanziert werden muss. Teile des Defizits werden etwa durch Konsolidierungsmaßnahmen, Rücklagenentnahmen oder verbesserte Einnahmen gedeckt. Zudem ist die Entwicklung der Ertragsanteile sehr dynamisch und weicht immer wieder deutlich von früheren Prognosen ab. Da wir uns im vierten Quartal befinden und weiterhin aktiv konsolidiert wird, fällt die tatsächliche Neuverschuldung voraussichtlich geringer aus als die prognostizierten 3,2 Milliarden Euro Defizit.“

Das heißt: Beim Budget gilt das Lotto-Motto: Alles ist möglich!