Paris Jackson kämpft um Mega-Erbe ihres Vaters

Paris moniert zudem, dass „enorme Summen an Cash“ nach wie vor nicht investiert worden seien. „Paris ist zunehmend besorgt, dass der Nachlass immer mehr zu einem Mittel geworden ist, mit dem sich John Branca selbst bereichert und aufwertet – anstatt im besten Interesse der Begünstigten zu handeln und das Erbe ihres Vaters treu zu verwalten“, heißt es in den Gerichtsdokumenten.