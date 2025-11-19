Skurriles Kunstwerk
Gold-Toilette um 12,1 Millionen Dollar versteigert
Eine voll funktionsfähige Toilette aus 18-karätigem Gold hat bei einer Versteigerung des Auktionshauses Sotheby‘s um einen zweistelligen Millionenbetrag den Besitzer gewechselt. „Eine berühmte amerikanische Marke“ habe bei der Auktion den Zuschlag dafür bekommen, hieß es vom Auktionshaus.
Das Werk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan erzielte am Dienstag (Ortszeit) in New York einen Preis von 12,1 Millionen US-Dollar (10,44 Mio. Euro).
Weitere Version wurde gestohlen
Der 65-jährige Cattelan ist für seine skurrilen Skulpturen bekannt. Im vergangenen Jahr wurde eine von ihm mit Klebeband an der Wand befestigte Banane in New York für 6,2 Millionen Dollar versteigert. Von der goldenen Toilette mit dem Namen „America“ hatte er 2016 zwei Versionen angefertigt: Eine davon war im Guggenheim Museum in New York ausgestellt und später an das Geburtshaus von Winston Churchill in Großbritannien ausgeliehen worden, aus dem sie dann 2019 gestohlen wurde.
Die zweite Version war 2017 an einen Privatsammler verkauft worden – US-Medien zufolge handelt es sich dabei um den Milliardär Steve Cohen, dem unter anderem das Baseballteam New York Mets gehört. Nun hat sie erneut einen neuen Besitzer.
