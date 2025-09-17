So viel streicht Ihre Gemeinde an Gebühren ein

2092 Gemeinden gibt es derzeit in Österreich. 45 Prozent davon können ihre eigenen Budgets nicht ausgleichen und sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen. In diesen Fällen springen meist der Bund oder die Länder ein. Neben diesen Zuwendungen kommen bei den Gemeinden auch noch Erlöse aus erbrachten Leistungen – wie zum Beispiel Einnahmen aus Kindergärten, Musikschulen, Museen oder Sportanlagen – oder Vermietungen herein.