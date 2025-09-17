So viel streicht Ihre Gemeinde an Gebühren ein

Müllabfuhr, Abwasser, Streudienst, und vieles mehr – Gemeinden in Österreich haben eine Menge Dienstleistungen zu organisieren. Und lassen sich das natürlich von ihren Einwohnern bezahlen. Wie viel die Gemeinden von Bürgern und Firmen einnehmen, ist aber extrem unterschiedlich. Krone+ hat sich angesehen, welche Gemeinden richtig schön die Hand aufhalten.
2092 Gemeinden gibt es derzeit in Österreich. 45 Prozent davon können ihre eigenen Budgets nicht ausgleichen und sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen. In diesen Fällen springen meist der Bund oder die Länder ein. Neben diesen Zuwendungen kommen bei den Gemeinden auch noch Erlöse aus erbrachten Leistungen – wie zum Beispiel Einnahmen aus Kindergärten, Musikschulen, Museen oder Sportanlagen – oder Vermietungen herein.
