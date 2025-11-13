Strong ist bereit für das Kindergarten-Duell

Das wird heiß! VSV empfängt am heutigen Freitag im ersten Saisonderby den KAC – klar wollen die Villacher die miese Derbybilanz aufpolieren. Neo-Adler Steven Strong trifft seine Ex-Kumpels – zudem ist es auch ein Kindergarten-Duell. Geburtstagskind Felix Maxa ist doppelt motiviert. Legende und Kolumnist Tommy Koch analysiert das Duell im Vorfeld.
Nomen est omen – der Name ist ein Zeichen. Das hofft zumindest VSV im heutigen Duell am Freitag gegen den KAC, da man ja erstmals Steven Strong im Team hat. Strong bedeutet „stark“ und das wollen die Adler diesmal auch sein – um die miserable Derbybilanz etwas aufzupolieren. In den letzten fünf Jahren gab’s in 30 Duellen ja nur acht Siege von Blau-Weiß und 22 der Rotjacken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.