Strong ist bereit für das Kindergarten-Duell

Nomen est omen – der Name ist ein Zeichen. Das hofft zumindest VSV im heutigen Duell am Freitag gegen den KAC, da man ja erstmals Steven Strong im Team hat. Strong bedeutet „stark“ und das wollen die Adler diesmal auch sein – um die miserable Derbybilanz etwas aufzupolieren. In den letzten fünf Jahren gab’s in 30 Duellen ja nur acht Siege von Blau-Weiß und 22 der Rotjacken.