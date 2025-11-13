Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kino-Kritik

„Die Unfassbaren 3“: Magischer Mystery-Thriller

Unterhaltung
13.11.2025 20:00

Die „Vier Reiter“ sind zurück – mit einem neuen Coup im Visier: J.Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt (Woody Harrelson), Jack (Dave Franco) und Henley (Isla Fisher) wollen einer kriminellen Gang einen der größten Diamanten der Welt abluchsen. Dafür holen sie sich magische Verstärkung. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur Fortsetzung des magischen Mystery-Thrillers. 

0 Kommentare

Nach zehnjähriger Absenz taucht Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), einst Kopf er berühmten Magiertruppe „The Four Horsemen“, in New York auf, um ein Team begabter Jung-Illusionisten für einen wahrhaft hochkarätigen Auftrag zu rekrutieren: Der legendäre Herzdiamant, eine Preziose von unschätzbarem Wert, die sich in Besitz einer gewissen Veronica Vanderberg (Rosamunde Pike) befindet, eine Frau, die ihr Geld mit Blutdiamanten macht und dubiose Geschäfte mit Waffenhändlern und Diktatoren unterhält, soll entwendet werden.

Nach zehnjähriger Absenz tauchen die Magier wieder auf.
Nach zehnjähriger Absenz tauchen die Magier wieder auf.(Bild: 025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
„Die Unfassbaren 3“ – ab sofort im Kino: Ein Juwelenraub der trickreichen Art.
„Die Unfassbaren 3“ – ab sofort im Kino: Ein Juwelenraub der trickreichen Art.(Bild: 025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Der dritte Teil des trickreichen Verwirrspiels setzt auf die Coolness angesagter Jungstars wie Ariana Greenblatt oder Justice Smith, holt aber auch die alte Horsemen-Garde erneut ins Boot. Woody Harrelson, Dave Franco oder Morgan Freeman peppen mit viel Charisma die trickreiche Action auf, die von Regisseur Ruben Fleischer in durchaus raffinierter Weise vorangetrieben wird.

Lesen Sie auch:
krone.at Gewinnspiel
Die Unfassbaren 3 – Now you see me startet im Kino
12.11.2025
Film-Highlights
Diese spannenden Filme erwarten uns im November
08.11.2025
„Krone“-Filmkritik
„Frankenstein“: Opulent, intim, ohne Halsschrauben
09.11.2025

Ein Streifen, der auf Grips, kaltschnäuzige Cleverness und akribische Planung setzt. Ob sich die kecken Louvre-Langfinger für ihren Coup kürzlich in Paris ein Beispiel an den Illusionisten nahmen, ist nicht bekannt.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
110.169 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
87.631 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
75.143 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
892 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf