„Die Unfassbaren 3“: Magischer Mystery-Thriller

Die „Vier Reiter“ sind zurück – mit einem neuen Coup im Visier: J.Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt (Woody Harrelson), Jack (Dave Franco) und Henley (Isla Fisher) wollen einer kriminellen Gang einen der größten Diamanten der Welt abluchsen. Dafür holen sie sich magische Verstärkung. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur Fortsetzung des magischen Mystery-Thrillers.
Nach zehnjähriger Absenz taucht Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), einst Kopf er berühmten Magiertruppe „The Four Horsemen“, in New York auf, um ein Team begabter Jung-Illusionisten für einen wahrhaft hochkarätigen Auftrag zu rekrutieren: Der legendäre Herzdiamant, eine Preziose von unschätzbarem Wert, die sich in Besitz einer gewissen Veronica Vanderberg (Rosamunde Pike) befindet, eine Frau, die ihr Geld mit Blutdiamanten macht und dubiose Geschäfte mit Waffenhändlern und Diktatoren unterhält, soll entwendet werden.
Der dritte Teil des trickreichen Verwirrspiels setzt auf die Coolness angesagter Jungstars wie Ariana Greenblatt oder Justice Smith, holt aber auch die alte Horsemen-Garde erneut ins Boot. Woody Harrelson, Dave Franco oder Morgan Freeman peppen mit viel Charisma die trickreiche Action auf, die von Regisseur Ruben Fleischer in durchaus raffinierter Weise vorangetrieben wird.
Ein Streifen, der auf Grips, kaltschnäuzige Cleverness und akribische Planung setzt. Ob sich die kecken Louvre-Langfinger für ihren Coup kürzlich in Paris ein Beispiel an den Illusionisten nahmen, ist nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.