„Die Unfassbaren 3“: Magischer Mystery-Thriller

Nach zehnjähriger Absenz taucht Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), einst Kopf er berühmten Magiertruppe „The Four Horsemen“, in New York auf, um ein Team begabter Jung-Illusionisten für einen wahrhaft hochkarätigen Auftrag zu rekrutieren: Der legendäre Herzdiamant, eine Preziose von unschätzbarem Wert, die sich in Besitz einer gewissen Veronica Vanderberg (Rosamunde Pike) befindet, eine Frau, die ihr Geld mit Blutdiamanten macht und dubiose Geschäfte mit Waffenhändlern und Diktatoren unterhält, soll entwendet werden.