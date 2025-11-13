Wechsel zu Chelsea? „Ein verdammt großer Fehler“

Provokation an Arsenal-Fans

Der Wechsel wurde nämlich besonders von den Arsenal-Fans nicht akzeptiert. Der Gabuner spielte nämlich 163-Mal für die „Gunners“, erzielte 92 Treffer und bekam sogar die Kapitänsbinde. Vor dem ersten Derby nach seiner Rückkehr provozierte er die Arsenal-Fans, sagte in einem Video: „Ich bin zurück, ich bin blau, ich bin bereit.“ Sportlich lief es jedoch nicht bei den „Blues“, in 15 Einsätzen gelang ihm nur ein Tor, bevor er wieder ging.