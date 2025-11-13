Wechsel zu Chelsea? „Ein verdammt großer Fehler“

Pierre-Emerick Aubameyang kann auf eine erfolgreiche Karriere mit mehreren Top-Klubs zurückblicken, doch einen Transfer bereut der Gabuner besonders. „Der Wechsel zu Chelsea war ein verdammt großer Fehler“, bereut er seine Vereinsentscheidung.
Der ehemalige Arsenal-Stürmer erklärte in einem Livestream von Content-Creator Troopz seine kontroverse Entscheidung, zum Stadtrivalen FC Chelsea zu wechseln. „Der Wechsel war ein großer Fehler, ein verdammt großer Fehler“, so Aubameyang. „Ich hatte eine schwierige Phase in Barcelona, bei mir zu Hause wurde eingebrochen“, erinnert sich der 36-jährige. „Barca musste irgendjemanden verkaufen und Chelsea hat ein Angebot gemacht“. Seiner Familie zu liebe sei der Stürmer dann zurück nach London gegangen, jedoch nicht ohne Kontroverse.
Provokation an Arsenal-Fans
Der Wechsel wurde nämlich besonders von den Arsenal-Fans nicht akzeptiert. Der Gabuner spielte nämlich 163-Mal für die „Gunners“, erzielte 92 Treffer und bekam sogar die Kapitänsbinde. Vor dem ersten Derby nach seiner Rückkehr provozierte er die Arsenal-Fans, sagte in einem Video: „Ich bin zurück, ich bin blau, ich bin bereit.“ Sportlich lief es jedoch nicht bei den „Blues“, in 15 Einsätzen gelang ihm nur ein Tor, bevor er wieder ging.
Bei Marseille auf Torjagd
Mittlerweile ist Pierre-Emerick Aubameyang wieder zurück in seinem Geburtsland Frankreich und geht für Olympique Marseille auf Torjagd.
