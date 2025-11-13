Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bissi leiser, bitte“

Sabrina landet mit „Danny-Bär“ im Forsthaus-Bett

Adabei
13.11.2025 22:00
Amouröse Annäherung im Forsthaus: Bei Sabrina-„Mausi“ und ihrem „Danny-Bär“ wurde es romantisch ...
Amouröse Annäherung im Forsthaus: Bei Sabrina-„Mausi“ und ihrem „Danny-Bär“ wurde es romantisch unter der Decke.(Bild: Screenshot ATV)

Im Forsthaus, da gibt‘s ka Sünd – und zwischen Sabrina und ihrem „Danny-Bär“ flogen dieses Mal nicht mehr als nur die Funken ...

0 Kommentare

Das „Mausi“ und ihr „Bär“ teilen seit Kurzem im Forsthaus das Bett. Da wurde gekuschelt – und dieses Mal auch mehr. „Ja, mein Teddybär, der schlaft ja neben mir. Und wir haben dann ein bisschen so gechillt“, plauderte Sabrina mit einem schelmischen Lächeln aus, dass es unter der Decke schön langsam zur Sache ging.

Des einen Liebes-Freud, des anderen Leid
Leidtragende der Forsthaus-Liebelei war allerdings Zimmerkollegin Linda, die gleich mal monierte: „Hey, ich schwör, ihr knutscht doch, oder?“ Um nachzusetzen: „Es ist voll in Ordnung für mich, aber könnt‘s ihr das ein bisschen leiser machen, bitte? Ich schwör, ich gönn‘s euch extrem, aber ich schwör‘, ich kann nicht pennen.“ 

Während es bei Sabrina und Danny im Bett links unten zur Sache geht, hat Linda Probleme beim ...
Während es bei Sabrina und Danny im Bett links unten zur Sache geht, hat Linda Probleme beim Einschlafen.(Bild: Screenshot ATV)

Ob die nächtliche Standpauke ihre Wirkung gezeigt hat? In der Früh waren Sabrina und der Kumpel von „Tinderreisen“-Patrick jedenfalls hin und weg von den amourösen Annäherungen. „Sie braucht halt ihren Teddybären, dann bin ich halt da für sie“, schmunzelte Danny, der die Gelegenheit gleich mit beiden Händen gepackt hat.

„Ich bin echt nicht oberflächlich“
Und auch Sabrina, die ja mit ihrem Ex Daniel ins Forsthaus gezogen ist, schwärmt nur in den höchsten Tönen von ihrer Eroberung. „Ich kuschel halt gerne und er sagt einfach so süße Dinge, er ist ein sehr aufmerksamer Mensch.“

Auch, dass ihr „Danny-Bär“ nicht den Körper eines Adonis hat, scheint der Blondine nichts auszumachen. „Also, ich bin echt nicht oberflächlich“, unterstrich sie. „Ich mag ihn halt voll.“ Auch Zoe ist da auf Sabrinas Wellenlänge. „Ich glaube, man hat von dir einfach ein falsches Bild. Man stempelt Mädels halt voll schnell ab, wenn sie hübsch sind.“

Und Danny? Der hofft, dass noch viele Nächte wie diese folgen werden. Denn Sabrina sei „echt a Liabe“, und außerdem: „Ich kann ja nicht ,na‘ sagen, wie willst zu so einer ,na‘ sagen?“

Lesen Sie auch:
Sabrina, Zoe und Hanna sind geschockt über die neuen Bewohner des „Forsthaus Rampensau“.
„Deppate!“
„Militante Veganerin“ lässt Rampensäue auszucken
06.11.2025
„Ich bin so horny!“
Whirlpool-Flirts und Nackt-Spechtler im Forsthaus
30.10.2025

Wie es bei den beiden Turteltäubchen weitergeht? Das gibt‘s wie immer jeden Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN zu sehen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Prinzessin Kate beobachtet die Zeremonie gemeinsam mit Königin Camilla auf dem Balkon des ...
Stille am Cenotaph
König Charles ehrt Gefallene – Kate tief bewegt
Besonderes Jubiläum
„Playboy“ zeigt seine 35 schönsten Promi-Nackedeis
Prinz William beweist beim Beachvolleyballspiel am Copacabana-Strand seine Sportlichkeit.
Strand statt Palast
Prinz William baggert barfuß an der Copacabana
Ja, bei diesem Mann mit Bart und Halbglatze handelt es sich tatsächlich um Jason Momoa. 
Was zur Hölle ..?
Jason Momoa trägt plötzlich Halbglatze!
Der Pate ist zurück – und diesmal trägt er Pelz.
So geht Boss der Bosse
Al Pacino im Pelz – cooler war der „Pate“ nie!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
113.284 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
90.056 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
76.609 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
900 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Adabei
„Bissi leiser, bitte“
Sabrina landet mit „Danny-Bär“ im Forsthaus-Bett
Schock in Singapur
„Fan“ kann Finger nicht von Ariana Grande lassen
Lustiger Winter-Look
Anya Taylor-Joy trägt schrägste Haube der Saison
Gemeinsam genießen
Zeitlose Filmklassiker für die ganze Familie
Ein aufwühlendes Jahr
Britischer König Charles feiert den 77. Geburtstag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf