Sabrina landet mit „Danny-Bär“ im Forsthaus-Bett

Im Forsthaus, da gibt‘s ka Sünd – und zwischen Sabrina und ihrem „Danny-Bär“ flogen dieses Mal nicht mehr als nur die Funken ...
Das „Mausi“ und ihr „Bär“ teilen seit Kurzem im Forsthaus das Bett. Da wurde gekuschelt – und dieses Mal auch mehr. „Ja, mein Teddybär, der schlaft ja neben mir. Und wir haben dann ein bisschen so gechillt“, plauderte Sabrina mit einem schelmischen Lächeln aus, dass es unter der Decke schön langsam zur Sache ging.
Des einen Liebes-Freud, des anderen Leid
Leidtragende der Forsthaus-Liebelei war allerdings Zimmerkollegin Linda, die gleich mal monierte: „Hey, ich schwör, ihr knutscht doch, oder?“ Um nachzusetzen: „Es ist voll in Ordnung für mich, aber könnt‘s ihr das ein bisschen leiser machen, bitte? Ich schwör, ich gönn‘s euch extrem, aber ich schwör‘, ich kann nicht pennen.“
Ob die nächtliche Standpauke ihre Wirkung gezeigt hat? In der Früh waren Sabrina und der Kumpel von „Tinderreisen“-Patrick jedenfalls hin und weg von den amourösen Annäherungen. „Sie braucht halt ihren Teddybären, dann bin ich halt da für sie“, schmunzelte Danny, der die Gelegenheit gleich mit beiden Händen gepackt hat.
„Ich bin echt nicht oberflächlich“
Und auch Sabrina, die ja mit ihrem Ex Daniel ins Forsthaus gezogen ist, schwärmt nur in den höchsten Tönen von ihrer Eroberung. „Ich kuschel halt gerne und er sagt einfach so süße Dinge, er ist ein sehr aufmerksamer Mensch.“
Auch, dass ihr „Danny-Bär“ nicht den Körper eines Adonis hat, scheint der Blondine nichts auszumachen. „Also, ich bin echt nicht oberflächlich“, unterstrich sie. „Ich mag ihn halt voll.“ Auch Zoe ist da auf Sabrinas Wellenlänge. „Ich glaube, man hat von dir einfach ein falsches Bild. Man stempelt Mädels halt voll schnell ab, wenn sie hübsch sind.“
Und Danny? Der hofft, dass noch viele Nächte wie diese folgen werden. Denn Sabrina sei „echt a Liabe“, und außerdem: „Ich kann ja nicht ,na‘ sagen, wie willst zu so einer ,na‘ sagen?“
Wie es bei den beiden Turteltäubchen weitergeht? Das gibt‘s wie immer jeden Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN zu sehen.
