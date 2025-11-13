Sabrina landet mit „Danny-Bär“ im Forsthaus-Bett

Das „Mausi“ und ihr „Bär“ teilen seit Kurzem im Forsthaus das Bett. Da wurde gekuschelt – und dieses Mal auch mehr. „Ja, mein Teddybär, der schlaft ja neben mir. Und wir haben dann ein bisschen so gechillt“, plauderte Sabrina mit einem schelmischen Lächeln aus, dass es unter der Decke schön langsam zur Sache ging.