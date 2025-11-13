Vorteilswelt
Schock in Singapur

„Fan“ kann Finger nicht von Ariana Grande lassen

Society International
13.11.2025 20:33
Ariana Grande wurde Opfer.
Ariana Grande wurde Opfer.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Zu einem Schockmoment ist es am Donnerstag bei der Werbetour für „Wicked: Teil 2“ in Singapur gekommen. Ariana Grande, die in der Musical-Verfilmung die „gute Hexe“ Glinda spielt, schritt gerade mit ihren Schauspielkolleginnen und -kollegen die Journalistenfront ab, als plötzlich ein Mann auf sie zustürmte und seine Arme um ihre Schultern legte.

Die britische Schauspielerin Cynthia Erivo schritt sofort ein und half Grande, sich von dem Störenfried, der seine paar Sekunden internationale Aufmerksamkeit sichtlich genoss, zu befreien. Erst verspätet reagierten dann auch die Sicherheitsleute und entfernten den Mann. Die Sängerin und Schauspielerin wurde bei dem Zwischenfall nicht verletzt. Der Schock saß aber sichtlich tief.

Bekannter Störenfried, der Promis belästigt
Den vermeintlichen Fan mit dem weißen T-Shirt, weißen Shorts und blauen Strähnchen im schwarzen Haar identifizierten Social-Media-User ziemlich bald als der „Prankster“ Johnson Wen, der auch schon in der Vergangenheit an ähnlichen Störaktionen mit Prominenten beteiligt war. Im Sommer sprang er zum Beispiel während eines Konzerts in Australien auf die Bühne, wo gerade Katy Perry performte.

Wen, der sich selbst als „Pyjamamann“ bezeichnet, stellte selbst ein Video von seinem jüngsten Streich auf Instagram online (siehe oben). Er kommentierte seine Aktion mit folgenden Worten: „Liebe Ariana Grande! Danke, dass ich mit dir gemeinsam auf den gelben Teppich springen durfte.“

Porträt von krone.at
krone.at
