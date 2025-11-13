„Fan“ kann Finger nicht von Ariana Grande lassen

Zu einem Schockmoment ist es am Donnerstag bei der Werbetour für „Wicked: Teil 2“ in Singapur gekommen. Ariana Grande, die in der Musical-Verfilmung die „gute Hexe“ Glinda spielt, schritt gerade mit ihren Schauspielkolleginnen und -kollegen die Journalistenfront ab, als plötzlich ein Mann auf sie zustürmte und seine Arme um ihre Schultern legte.