Konferenz LIVE: Topnationen kämpfen ums WM-Ticket

Zweimal verpasste Italien zuletzt eine WM-Endrunde, beide Male kam das Aus im Play-off. Dieses blüht auch nun im kommenden März. Wie Gattuso bereits anmerkte, wird die Vorbereitungsphase darauf kurz ausfallen. „Der Terminkalender ist voll. Wir müssen unser Bestes geben, die Spieler besuchen, mit ihnen essen gehen und es auf diese Weise managen“, meinte Gattuso. Die Serie A würde auch versuchen, dem Nationalverband entgegenzukommen. „Aber es ist sehr schwer.“