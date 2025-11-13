Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab 20.45 Uhr LIVE

Konferenz LIVE: Topnationen kämpfen ums WM-Ticket

Fußball International
13.11.2025 05:00
Frankreichs Kylian Mbappe
Frankreichs Kylian Mbappe(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

WM-Quali-Endspurt! Zahlreiche Topnationen sind heute ab 20.45 Uhr im Einsatz. Wir berichten live (Ticker unten). 

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Europas Fußball-Großmächte befinden sich im Endspurt der Qualifikation zur WM-Endrunde 2026 fast durchgehend in der Pole-Position. England ist als erste Nation vom „alten Kontinent“ bereits fix in den USA, Kanada und Mexiko dabei. Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, die Niederlande, Belgien und Kroatien führen ihre Gruppen vor der abschließenden Doppel-Runde an. Einzig Italien dürfte das Direkt-Ticket verpassen. Die „Azzurri“ können sich aufs Play-off einstellen.

Die Ausgangslage für den vierfachen Weltmeister scheint aussichtslos. Heute gastiert Italien zwar in Moldau, Norwegen hat mit Estland aber ebenfalls keine allzu große Hürde zu überwinden. Gewinnen Erling Haaland und Co. in Oslo gegen die Balten, scheint ihnen der WM-Platz im direkten Duell mit Italien im Gruppen-„Finale“ in Mailand am Sonntag nicht mehr zu nehmen zu sein.

Gattuso: Gruppe mit Norwegen „unglücklich“
Zwei Spiele vor Schluss liegt Norwegen nicht nur drei Zähler vor Italien, sondern hat auch ein Torverhältnis von 29:3 zu Buche stehen. Italien hält derzeit bei einem Plus von zehn Toren. In der WM-Quali entscheidet im Gegensatz zur EM-Quali bei Punktegleichstand am Ende das Torverhältnis. Es sei „unglücklich“ gewesen, auf Norwegen zu treffen, merkte Italiens Trainer Gennaro Gattuso diese Woche an. „Sie spielen großartigen Fußball.“

  Zweimal verpasste Italien zuletzt eine WM-Endrunde, beide Male kam das Aus im Play-off. Dieses blüht auch nun im kommenden März. Wie Gattuso bereits anmerkte, wird die Vorbereitungsphase darauf kurz ausfallen. „Der Terminkalender ist voll. Wir müssen unser Bestes geben, die Spieler besuchen, mit ihnen essen gehen und es auf diese Weise managen“, meinte Gattuso. Die Serie A würde auch versuchen, dem Nationalverband entgegenzukommen. „Aber es ist sehr schwer.“

Lesen Sie auch:
Federico Chiesa (r.) wird bei Italiens WM-Quali-Spielen zu Hause bleiben.
Teamchef bestätigt:
Schon wieder! Liverpool-Profi sagt Nationalteam ab
12.11.2025

  Aufregung ins italienische Teamcamp brachte die Absage von Federico Chiesa. Der Liverpool-Stürmer schlug laut Gattuso eine Einladung in die Auswahl aus. Er respektiere die Entscheidung von Chiesa, sagte Italiens Nationalcoach. Gründe dafür nannte er nicht. Chiesa spielte für Italien zuletzt bei der EM 2024. Abwesend ist im italienischen Angriff auch der verletzte Moise Kean.

Franzosen und Portugiesen auf Englands Spuren
Als weitere Nationen nach England könnten Frankreich und Portugal am heute den WM-Startplatz absichern. Mit einem Heimsieg über Verfolger Ukraine sind die „Bleus“ in Nordamerika dabei. Selbst bei einer knappen Niederlage ist die Chance auf Platz eins für die Franzosen noch groß. Portugal gastiert in Irland und ist ebenfalls mit einem Sieg durch.

Auf weiter fokussierte Engländer hofft heute Albanien. Gewinnen die Südosteuropäer auswärts in Andorra und verliert Serbien im Wembley gegen den schon feststehenden Gruppensieger, stehen die Albaner vorzeitig im Play-off.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
96.285 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
85.397 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
83.488 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
841 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
Ab 20.45 Uhr LIVE
Konferenz LIVE: Topnationen kämpfen ums WM-Ticket
In 86.000er-Arena
EM 2028 mit Final-Runde im Wembley Stadion!
Champions League
3:2 nach 0:2! Bayern feiern Sieg gegen Arsenal
Highlights im VIDEO
1:0! Austria jubelt beim RSC Anderlecht in Belgien
Vor WM-Quali-Finale
Wimmer: „Das ganze Land, alle Fans wollen es!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf