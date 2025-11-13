Nagelsmann reagiert auf Wirbel um Sané-Rückkehr!

Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann erhielt für die Nominierung von Leroy Sané zuletzt deutliche Kritik! Vor dem Qualifikationsspiel in Luxemburg reagierte Nagelsmann nun auf die Vorstöße etwa von Matthias Sammer, während DFB-Stürmer Nick Woltemade in den höchsten Tönen von Sané schwärmte ...