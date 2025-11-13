Klartext vom DFB-Coach

Nagelsmann reagiert auf Wirbel um Sané-Rückkehr!

Fußball
13.11.2025 23:23
0 Kommentare

Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann erhielt für die Nominierung von Leroy Sané zuletzt deutliche Kritik! Vor dem Qualifikationsspiel in Luxemburg reagierte Nagelsmann nun auf die Vorstöße etwa von Matthias Sammer, während DFB-Stürmer Nick Woltemade in den höchsten Tönen von Sané schwärmte ...

Weitere Videos
Julian Nagelsmann (l.) und Leroy Sane
„Er weiß, dass ...“
Nagelsmann mahnt: Sane muss jetzt liefern
Fußball International
Benjamin Böckle bei seinem vermeintlichen Treffer zum 2:0 für die WSG Tirol gegen den SK Rapid ...
Highlights der Partie
Hätte das 2:0 der WSG gegen Rapid gelten müssen?
Fußball
Peter Pacult
Highlights der Partie
Pacult bleibt als WAC-Coach daheim weiter sieglos!
Fußball
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf