Epstein soll Kreml Infos über Trump gegeben haben

„Er hat von den meisten Dingen keine Ahnung“

„Mein Postfach ist voll mit ähnlichen Kommentaren. Wow“, antwortete der am nächsten Tag. „Ich bin sicher, dass er der Meinung ist, dass es super gelaufen ist. Er glaubt, seinen Gegner bezaubert zu haben. Zugegebenermaßen hat er keine Ahnung von Symbolik. Er hat von den meisten Dingen keine Ahnung“, so der Milliardär unverblümt. Er bezeichnete Trumps Umgang mit dem Gipfeltreffen mit Putin außerdem als „vorhersehbar“.