Ronaldo rastet aus, fliegt vom Platz und verliert

Nein, das war nicht der Abend von Cristiano Ronaldo! Der Portugal-Star flog bei der 0:2-Pleite in Irland nach einem Ellenbogencheck vom Platz – und verstand danach die Welt nicht mehr. Logisch, war es doch in seinem 226. Länderspiel sein erster Platzverweis im Dress der Nationalmannschaft.
Es war in der 60. Minute, beim Stand von 0:2, als Ronaldo plötzlich die Sicherungen durchbrannten. Aus dem Nichts schlug er Irlands Abwehrspieler Dara O’Shea im Strafraum den Ellenbogen in der Rücken. Unnötig – und in Zeiten des VAR auch nicht gerade schlau!
Schiedsrichter Glenn Nyberg aus Schweden sah die Tätlichkeit zunächst nicht, stellte Portugals Rekordmann aber nach Video-Studium mit Rot vom Platz. Den irischen Fans gefiel's! Als der Superstar vom Rasen geht, stimmten sie „Messi“-Sprechchöre an.
Portugal muss zittern
Nach der ersten Pleite muss Portugal zumindest um die direkte Quali ein bisschen zittern. Troy Parrott traf für Irland doppelt (17., 45.). Ungarn (8 Zähler) setzte sich in Armenien mit 1:0 durch und könnte Portugal noch überholen. Im letzten Heimspiel gegen Armenien am Sonntag ist der Europameister von 2016 freilich haushoher Favorit.
