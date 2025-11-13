Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das gab‘s noch nie

Ronaldo rastet aus, fliegt vom Platz und verliert

Fußball International
13.11.2025 22:48
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/PAUL FAITH)

Nein, das war nicht der Abend von Cristiano Ronaldo! Der Portugal-Star  flog bei der 0:2-Pleite in Irland nach einem Ellenbogencheck vom Platz – und verstand danach die Welt nicht mehr. Logisch, war es doch in seinem 226. Länderspiel sein erster Platzverweis im Dress der Nationalmannschaft.

0 Kommentare

Es war in der 60. Minute, beim Stand von 0:2, als Ronaldo plötzlich die Sicherungen durchbrannten. Aus dem Nichts schlug er Irlands Abwehrspieler Dara O’Shea im Strafraum den Ellenbogen in der Rücken. Unnötig – und in Zeiten des VAR auch nicht gerade schlau!

Schiedsrichter Glenn Nyberg aus Schweden sah die Tätlichkeit zunächst nicht, stellte Portugals Rekordmann aber nach Video-Studium mit Rot vom Platz. Den irischen Fans gefiel's! Als der Superstar vom Rasen geht, stimmten sie „Messi“-Sprechchöre an.

Lesen Sie auch:
Erling Haaland und Co. sind praktisch fix für die Fußball-WM 2026 qualifiziert!
Haaland und Co. jubeln
4:1 gegen Esten! Norwegen zu 99 Prozent bei der WM
13.11.2025
WM-Qualifikation
Frankreich bucht WM-Ticket mit Tor-Gala
13.11.2025

Portugal muss zittern
Nach der ersten Pleite muss Portugal zumindest um die direkte Quali ein bisschen zittern. Troy Parrott traf für Irland doppelt (17., 45.). Ungarn (8 Zähler) setzte sich in Armenien mit 1:0 durch und könnte Portugal noch überholen. Im letzten Heimspiel gegen Armenien am Sonntag ist der Europameister von 2016 freilich haushoher Favorit.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Cristiano Ronaldo
IrlandPortugal
Schiedsrichter
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
113.284 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
90.056 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
76.609 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
900 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
Klartext vom DFB-Coach
Nagelsmann reagiert auf Wirbel um Sané-Rückkehr!
Haaland und Co. jubeln
4:1 gegen Esten! Norwegen zu 99 Prozent bei der WM
Das gab‘s noch nie
Ronaldo rastet aus, fliegt vom Platz und verliert
WM-Qualifikation
Frankreich bucht WM-Ticket mit Tor-Gala
Aubameyang verrät:
Wechsel zu Chelsea? „Ein verdammt großer Fehler“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf