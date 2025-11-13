Vorteilswelt
Sonne in den Bergen

Neuer November-Rekord: 17,9 Grad in Obertauern!

Salzburg
13.11.2025 20:02
Ungewöhnlich warm ist es derzeit in Obertauern
Ungewöhnlich warm ist es derzeit in Obertauern(Bild: Vit Kovalcik -stock.adobe.com)

Während weite Teile Österreichs derzeit in dichten Nebel gehüllt sind, strahlt die Sonne geradezu frühlingshaft warm im Bergland. Hoch oben ist es dadurch deutlich milder als in den Niederungen. Im Salzburger Obertauern kam es am Donnerstag sogar zu einem Temperaturrekord.

Unglaubliche 17,9 Grad zeigte das Thermometer am Donnerstag in Obertauern an. Damit wurde der bisherige Novemberrekord von 16,2 Grad aus dem Jahr 2004 gebrochen. Es handelt sich dabei sogar um eine der höchsten Temperaturen, die jemals in Österreich im November über 1700 Meter gemessen wurde.

Während in den Niederungen aufgrund des dichten Nebels nicht mehr als drei bis acht Grad gemessen wurden, erreichten die Temperaturen im Bergland sogar bis zu 21 Grad, die etwa am Kolomansberg erreicht wurden.

Lesen Sie auch:
Der Nebel bleibt stellenweise ein hartnäckiger Begleiter. 
Temperaturen sinken
Sonne und Nebel im Match, dann kalter Wochenstart
13.11.2025

Herbstlich trist auch am Wochenende
Laut GeoSphere-Prognose dürfte sich der dichte Nebel im Laufe des Wochenendes in den Niederungen nur etwas lichten. Insbesondere im Norden und Osten des Landes bleibt es übers Wochenende hinweg wohl herbstlich trist. Aber auch in den Bergen wird es zunehmend bewölkt und regnerisch.

