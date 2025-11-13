Neuer November-Rekord: 17,9 Grad in Obertauern!

Herbstlich trist auch am Wochenende

Laut GeoSphere-Prognose dürfte sich der dichte Nebel im Laufe des Wochenendes in den Niederungen nur etwas lichten. Insbesondere im Norden und Osten des Landes bleibt es übers Wochenende hinweg wohl herbstlich trist. Aber auch in den Bergen wird es zunehmend bewölkt und regnerisch.