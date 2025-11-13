Großer Einsatz: Bim-Unfall in Grazer Innenstadt

Ein Crash auf der Grazer Annenstraße legte am Donnerstagabend den Straßenbahn-Verkehr lahm. Zu Verletzten gibt es noch keine Angaben.
Am Donnerstagabend kam es in der Grazer Annenstraße stadteinwärts zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Kleintransporter auf drei Rädern. Zeugen zufolge dürfte das Fahrzeug von rechts kommend auf Höhe Esperantoplatz in die Bim gekracht sein.
Schnell waren Polizei und Rettung vor Ort. Der Fahrer des Kleintransporters wirkte sichtlich benommen. In der Straßenbahn sollte niemand zu Sturz gekommen sein. Ob jemand verletzt wurde, konnte die Polizei bisher noch nicht beantworten.
