Schwerverletzter bei Unfall mit sechs Fahrzeugen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der B311 bei Bruck an der Glocknerstraße in Salzburg gekommen. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.
Ein Auto geriet in den Gegenverkehr und touchierte dort fünf andere Fahrzeuge. Ein Lenker wurde schwer verletzt, zwei weitere Personen leicht. Alle wurden in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht.
Die Bundesstraße musste für eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Bruck war mit zwei Fahrzeugen und 22 Mann im Einsatz.
