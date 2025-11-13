Vorteilswelt
Aus dem Sturm geboren

Noch näher dran: Doku mit Gänsehaut-Garantie!

Steiermark
13.11.2025 20:06

Das ideale Weihnachtsgeschenk für alle Sturm-Knofel: Die neue Dokureihe „Champions. Aus dem Sturm geboren.“ ist ab sofort erhältlich. Donnerstag wurde sie vor 500 Besuchern im Grazer Annenhof-Kino präsentiert. Geschäftsführer Tebbich: „Noch nie waren wir mit der Kamera so nah dran – an der Mannschaft, am Trainerteam, an all dem, was den Klub ausmacht.“

Große Premiere im Grazer Annenhof-Kino: Vor rund 500 Gästen, darunter die Klubspitze, Trainer Jürgen Säumel und Kapitän Stefan Hierländer, flimmerte die brandneue Sturm-Doku „Champions. Aus dem Sturm geboren.“ erstmals über die Leinwand. Neun Teile umfasst die Dokureihe über die Schwarzen, die in rund 200 Minuten intime Einblicke hinter die Kulissen gewähren.

Noch nie waren wir mit der Kamera so nah dran – an der Mannschaft, am Trainerteam, an all dem, was unseren Verein ausmacht.

Geschäftsführer Thomas Tebbich

Zwei bis drei Videografen – federführend waren David Ferk und Benjamin Koglbauer – begleiteten Sturm permanent am Weg zum Meistertitel, waren noch näher dran als in der Sky-Doku in der Saison davor. Sie waren dabei, als Ex-Sportchef Andreas Schicker seine letzten Worte in der Kabine an die Mannschaft gesprochen hat, bevor er nach Hoffenheim gewechselt ist. Die Kameras waren dabei, als sich das Trainerteam verabschiedet hat und „Co“ Uwe Hölzl Tränen so manche Träne verdrückte. Sie waren am Tag danach dabei, nachdem Jon Gorenc Stankovic im Krankenhaus operiert worden war. Und sie waren auch mittendrin statt nur dabei beim Fanmarsch von rund 6000 Sturm-Fans in Dortmund.

Fan-Emotionen eingefangen
Sturms Pressesprecher Stefan Haller: „Ich habe die Dokuserie jetzt fünfmal gesehen – und jedes Mal habe ich Gänsehaut bekommen. Wir haben noch mehr versucht, die Fan-Emotionen einzufangen, die Verbindung von der Mannschaft am Platz und den Fans auf der Tribüne zu zeigen. Und wie die Nordkurve agiert, um das Team nach vorne zu peitschen.“ 

Lesen Sie auch:
Stolz und zufrieden zeigt sich auch Thomas Tebbich: „Die ersten Einblicke in die Dokumentation zeigen eindrucksvoll, was diese Eigenproduktion so besonders macht: Noch nie waren wir mit der Kamera so nah dran – an der Mannschaft, am Trainerteam, an all dem, was unseren Verein ausmacht. Es sind authentische, emotionale und intensive Bilder einer Saison, die alles andere als selbstverständlich war“, schwärmt der Wirtschaftsgeneral.

Mit der Veröffentlichung der Dokuserie startet auch die neue Streaming-Plattform SKSturm.TV+, das digitale Zuhause für alle Sturm-Fans. Neben der Doku „Champions. Aus dem Sturm geboren.“ bietet die Plattform exklusive Inhalte rund um Sturm und ermöglicht es, alle Bundesliga-Spiele in voller Länge jederzeit nachzusehen.

