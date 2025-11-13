Noch näher dran: Doku mit Gänsehaut-Garantie!

Zwei bis drei Videografen – federführend waren David Ferk und Benjamin Koglbauer – begleiteten Sturm permanent am Weg zum Meistertitel, waren noch näher dran als in der Sky-Doku in der Saison davor. Sie waren dabei, als Ex-Sportchef Andreas Schicker seine letzten Worte in der Kabine an die Mannschaft gesprochen hat, bevor er nach Hoffenheim gewechselt ist. Die Kameras waren dabei, als sich das Trainerteam verabschiedet hat und „Co“ Uwe Hölzl Tränen so manche Träne verdrückte. Sie waren am Tag danach dabei, nachdem Jon Gorenc Stankovic im Krankenhaus operiert worden war. Und sie waren auch mittendrin statt nur dabei beim Fanmarsch von rund 6000 Sturm-Fans in Dortmund.