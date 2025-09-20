Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Yoshi (zehn Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Für den zurückhaltenden Rüden wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand gesucht, idealerweise bei geduldigen, ruhigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lusi (neun Jahre) ist eine liebe, menschenfreundliche Hündin, die sich nach kurzer Kennenlernzeit auch mit fremden Menschen und Hunden gut versteht. Die liebe Hündin wünscht sich ein ruhiges Zuhause in einer ruhigen Gegend, wo sie geliebt wird und im Mittelpunkt stehen darf. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Piri (zehn Jahre) ist nach einer kurzen Kennenlernphase freundlich und lieb. Im Tierheim ist sie jedoch sehr gestresst, was sich bei Hundebegegnungen zeigt – dies könnte sich mit belohnungsorientiertem Training im neuen Zuhause legen. Für die liebe Hundedame wird ein ruhiges Zuhause am Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Doby (ein Jahr) muss schweren Herzens abgegeben werden. Der gutmütige Vierbeiner wartet auf ein Für-immer-Zuhause bei standhaften Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Näheres unter 0660/166 13 86.
Herdenschutz-Mischling Lu (neun Monate) sucht selbstsichere und geduldige Menschen, die ihn souverän durch den Alltag begleiten und ihn konsequent erziehen. Gesucht wird ein Zuhause mit Garten. 0676/364 90 20
Kaninchendame Laffee (drei Monate) wurde neben Mülltonnen herzlos ausgesetzt. Sie ist zutraulich und neugierig, vermisst aber Artgenossen zum gemeinsamen Hoppeln. Laffee kann in eine bestehende Kaninchenfamilie integriert oder mit einem passenden Partner vermittelt werden. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Germknödel (fünf Jahre) ist ein vorsichtiger Beobachter. Fremden begegnet er neutral, reagiert bei zu schneller Annäherung jedoch abwehrend. Vertrauten Personen gegenüber ist er zugänglicher und genießt mittlerweile auch Streicheleinheiten. Seine große Leidenschaft sind Leckerlis, die ihn motivieren. Wird es ihm zu langsam oder zu wenig, bellt er und kann grob werden. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Fourmi (sechs Jahre) ist eine agile, lernfreudige Hündin mit typischem Rassecharakter: aktiv, aufmerksam und voller Tatendrang. Spaziergänge allein genügen ihr nicht – sie braucht geistige und körperliche Beschäftigung. Die Hündin ist freundlich, aber zurückhaltend gegenüber Fremden und wählt ihre Bezugspersonen bewusst aus. Gesucht werden aktive Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss die Deutsche Dogge Boris (vier Jahre) abgegeben werden. Für den sanften Riesen wird ein Einzelplatz bei aktiven, erfahrenen Hundehaltern, die ihm Sicherheit, Beschäftigung und Zuwendung bieten, gesucht. Näheres unter 0660/162 94 47.
Bianca (sieben Jahre) ist menschenfreundlich, zeigt sich jedoch rassetypisch eher zurückhaltend, wenn es um Körperkontakt wie Streicheln geht. Anderen Hunden begegnet sie gelassen und desinteressiert. Sie ist futtermotiviert, orientiert sich gut an ihrer Bezugsperson und zeigt gegenüber fremden Menschen keinerlei Scheu. Beim Spaziergang ist sie gemütlich unterwegs. Bianca würde sich über ein ebenerdiges Zuhause – gerne auch in einem ruhigen städtischen Umfeld – da sie keine Treppen steigen kann, freuen. Wichtig: Bianca ist Diabetikerin und benötigt zweimal täglich ihre Insulinspritze. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Floky (vier Jahre) taut nach einer kurzen Eingewöhnungszeit schnell auf und zeigt sich dann als menschenbezogener Hund, der Zuwendung und Streicheleinheiten sehr genießt. Im gesicherten Freilauf versteht er sich gut mit anderen Hunden. An der Leine jedoch sind Hundebegegnungen für ihn aktuell noch stressig. Für Floky wird ein kinderloses Zuhause in ländlicher Umgebung mit ausbruchsicherem Garten gesucht. Schön wäre ein souveräner Zweithund, an dem er sich orientieren kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Toby (vier Jahre) zeigt sich nach einer kurzen Kennenlernzeit als freundlicher Begleiter – sowohl gegenüber Menschen als auch ruhigen Artgenossen. Bei lebhaften, stürmischen Hunden reagiert er hingegen eher unsicher. Da Toby generell ängstlich und sensibel ist, sucht er ein ruhiges, kinderloses Zuhause in ländlicher Umgebung. Ein Garten wäre schön, ist aber kein Muss – viel wichtiger ist ein einfühlsames Umfeld, in dem er zur Ruhe kommen und Vertrauen fassen kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Maura (acht Monate) hat ein freundliches und ausgeglichenes Wesen, spielt und tobt gerne mit anderen Hunden. Gesucht werden aktive, erfahrene Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0681/207 244 53
Sindbad (vier Monate) konnte in seinem jungen Leben noch nicht viele positive Erfahrungen sammeln. Der liebe Kaninchenbub wartet im TierQuarTier Wien geduldig auf seine passende Familie. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Kim (zehn Jahre) ist eine zurückhaltende Hündin, die Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Fremden begegnet sie anfangs ängstlich, doch mit Geduld zeigt sie ihre liebevolle Seite und bindet sich stark an ihre Bezugspersonen. Kim braucht ein ruhiges Umfeld, klare Strukturen und einfühlsame Begleitung. Ideal wäre ein Zuhause am Land an der Seite eines souveränen Zweithundes. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Speedy (fünf Jahre) ist freundlich und bei Vertrauten anhänglich und verschmust. Fremden gegenüber ist er verunsichert und braucht Zeit und Geduld beim Kennenlernen. In vertrauter Umgebung ist er agil, bei Überforderung Gesucht wird ein liebevoller Platz bei erfahrenen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Hausi, Mossi und Leiti (drei Monate) sind aufgeweckte und verspielt. Die lieben Samtpfoten sind auf der Suche nach kuscheligen Lebensplätzen mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0676/417 88 74.
Hanni und Nanni (vier Jahre) sind unzertrennlich. Daher wird für das zutrauliche Kaninchenduo ein gemeinsames, artgerechtes Für-immer-Zuhause gesucht. Näheres über die lieben Schlappohren unter 0676/417 88 74
Prometheus (dreizehn Jahre) ist ein freundlicher und menschenbezogener Hundesenior, der sich gut mit Artgenossen versteht. Da er blind ist, bewegt er sich an der Leine vorsichtig. Die Fellnase sucht ein barrierefreies Zuhause mit Garten – gerne zu einem Zweithund, an dem er sich orientieren kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Whiskey (zwölf Jahre) ist ein freundlicher, verschmuster Rüde und versteht sich mit anderen Hunden. Gesucht wird ein ruhiger Platz, da ihn schnell vorbeifahrende Fahrzeuge zum Jagen animieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bambo (acht Jahre) ist nach einer kurzen Kennenlernphase freundlich und auch Spaziergänge mit Artgenossen sind möglich. Den Kontakt sucht der taube Rüde rassetypisch weder zu Fremden noch zu Artgenossen. Für die hübsche Fellnase wird ein ruhiges Zuhause mit Garten bei einfühlsamen, geduldige Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cole (sechs Jahre) sehnt sich im TierQuarTier nach einem liebevollen Zuhause. Da er an chronischem Kaninchenschnupfen leidet, sollte er ausschließlich mit ebenfalls infizierten Artgenossen zusammenleben. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Hannes (sieben Jahre) ist ein echtes Kraftpaket auf vier Pfoten. Auf Menschen geht der Rüde freundlich zu, es braucht aber definitiv einiges an Standfestigkeit, um seiner Freude Herr zu werden. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
„Liebe geht durch den Magen“ – das könnte Shilas (acht Jahre) Lebensmotto sein. Ob beim Kuscheln, beim Üben von Kommandos oder beim fröhlichen Schnüffeln durchs Gras, mit einem Leckerli wird für die liebe Hündin alles noch schöner. Gesucht werden erfahrene Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Urban (acht Jahre) kämpfte nach einem Autounfall ums Überleben. Nun sucht der tapfere Kater ein ruhiges, liebevolles Für-immer-Zuhause voller Geborgenheit. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0664/401 33 81.
Angelina und Simba (drei Jahre) sind absolute Traumkatzen: verschmust, zutraulich und sehr menschenbezogen. Die Samtpfoten suchen gemeinsam einen liebevollen Platz zum Wohlfühlen. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0660/348 98 63 oder office@tierschutzverein.at
Rocky (sechs Jahre) ist ein sensibler Rüde, der zunächst eine Kennenlernphase benötigt. Der energiegeladene Rüde ist eher scheu und reagiert auf andere Hunde mit Unsicherheit, die sich im Bellen äußert. Erfahrene Hundehalter melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Fienchen (sieben Jahre) versteht sich mit anderen Hunden je nach Sympathie. Das Alleinbleiben bereitet der unsicheren Hündin noch Schwierigkeiten. Sie sucht ein ruhiges Zuhause bei einfühlsamen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Emily (vierzehn Jahre) zeigt sich freundlich und kommt gut mit anderen Tieren aus. Zurzeit bekommt die liebe Fellnase Medikamente für Leber, Niere und Schilddrüse. Gesucht wird ein ruhiger Lebensplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Karol ist ein verspielter, lernfreudiger Terrier-Mischlingsrüde, der die Nähe zu seiner Bezugsperson sehr genießt und gerne kuschelt. Er kennt die Grundkommandos, ist leinenführig und reagiert zuverlässig auf den Rückruf. Außerdem kennt er einige Tricks und zeigt sich beim Bürsten und Abtrocknen kooperativ. Zudem liebt der aufgeweckte Vierbeiner Spaziergänge in der Natur, bei denen er ausgiebig schnüffeln kann. In der Vergangenheit hat er jedoch mehrmals Aggressionsverhalten im Kontext von Ressourcen gezeigt, vor allem bei Futter und Gegenständen. Da im Haushalt zwei Kinder leben, wird nun schweren Herzens ein Einzelplatz – vorzugsweise mit Garten – am Stadtrand/Land für die Spürnase gesucht. Menschen mit Hundeerfahrung, die Zeit und Geduld mitbringen und mehr über Karol erfahren bzw. ihn kennenlernen möchten, melden sich bitte unter 0664/414 95 39
Kater Linus taut schnell auf, Katze Ria hingegen braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Die im August 2020 geborenen Freigänger sehnen sich nach einem kuscheligen Zuhause und werden nur gemeinsam vergeben. Bei wem findet das unzertrennliche, liebe Katzenpärchen endlich sein Glück? Interessenten melden sich bitte unter 0664/401 33 81.
Vitus ist ein lebensfroher Kerl (zwei Jahre alt), der offen auf Personen zugeht. Vieles im Leben ist ihm neu, weshalb er in ungewohnten Situationen noch verunsichert reagiert. Mit Ruhe, Geduld und Klarheit lässt er sich jedoch gut leiten. Hundeerfahrene Menschen, die Freude daran haben, mit ihm die Welt zu entdecken, ihn körperlich sowie geistig auslasten und ihm Sicherheit geben, werden gesucht. Mit Zeit, Struktur und Herz wird aus diesem Powerpaket bestimmt ein treuer Gefährte fürs Leben. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Kardamom ist ein zutraulicher Kater (ein Jahr alt), der sich neben Katzengesellschaft auch über Spiel- und Kuschelzeit mit Menschen freut. Da Kardamom Artgenossen spannend findet und deren Gesellschaft schätzt, wird er gemeinsam mit oder zu einer passenden Zweitkatze vergeben. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder katzenvergabe@tierquartier.at
Enton (vier Jahre alt) sprüht vor Energie, Lebensfreude und Tatendrang. Im Training zeigt er sich hoch motiviert, lernt schnell und kennt bereits die Grundkommandos sowie das Tragen des Maulkorbs. Mit klarer Führung ist er aufmerksam und kooperativ, braucht jedoch noch Unterstützung, um seine Kraft und Aufregung – etwa bei Trubel – besser zu kontrollieren. Für Enton werden aktive, hundeerfahrene Menschen gesucht, die ihn körperlich wie geistig auslasten und mit Geduld und Struktur mit ihm trainieren. Wer ihm diese Chance gibt, gewinnt einen klugen, loyalen und liebenswerten Begleiter mit großem Potenzial. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Tobi wartet auf geduldige, erfahrene Hundehalter, die ihm ausreichend Zeit zum Kennenlernen sowie zur Eingewöhnung geben und ihn keinesfalls bedrängen. Er ist ein Einzelgänger und möchte daher alleiniger Prinz in seinem neuen Zuhause sein. Wer möchte den achtjährigen Dackel-Mischling kennenlernen? Interessenten melden sich bitte unter 0664/283 00 23
Fonsi ist ein skeptischer Hund, weshalb er beim Kennenlernen von neuen Menschen immer mit Maulkorb gesichert ist. Bei vertrauten Personen zeigt sich der siebenjährige Rüde durchaus offener und genießt den Kontakt zu ihnen. Fonsi freut sich über ausgedehnte Spaziergänge in der Natur und geht brav an der Leine. Grundkommandos werden noch fleißig trainiert. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Bei vertrauten Personen ist Enrico ein freundlicher und aufgeschlossener Hund, der jede Form von Aufmerksamkeit genießt. Bei Fremden ist er eher skeptisch und braucht etwas Zeit, bis das Eis gebrochen ist. Nähert man sich ihm zu schnell, kann es vorkommen, dass er bellend in die Leine springt. Gibt man ihm jedoch ausreichend Zeit und bedrängt ihn nicht, siegt in der Regel die Neugier und der zweijährige Vierbeiner nähert sich von selbst. Enrico ist immer mit Feuereifer beim Training dabei und lernt schnell. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Ursi (zwei Jahre) wurde schwer verletzt gefunden und ins TierQuarTier Wien gebracht. Das zweijährige Kaninchen-Weibchen zeigt sich zutraulich und ist bereit für einen Neuanfang bei einer passenden Kaninchenfamilie. Kaninchen sind äußerst friedfertige und liebenswürdige Tiere, meist tag- bzw. dämmerungsaktiv und deshalb als Heimtiere besonders beliebt. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Mogli hat ein freundliches Wesen und verträgt sich gut mit anderen Hunden. Alleine bleiben könnte ihm schwerfallen, da er zuletzt gewohnt war, ständig seinen Menschen um sich zu haben. Ein kinderloses Zuhause außerhalb der Stadt wird für den fünfeinhalbjährigen, anhänglichen Rüden gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lina hat zwar ein freundliches Wesen, möchte jedoch nicht angegriffen und angeleint werden. Für die zurückhaltende kleine Fellnase – acht Jahre alt – wird ein kinderloses Zuhause mit Garten am Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Coco – acht Jahre alt – ist ein umgänglicher und freundlicher Rüde, der auch gerne Spaziergänge in Gesellschaft anderer Hunde unternimmt. In seinem zukünftigen Zuhause sollten jedoch keine anderen Tiere leben, da Coco Jagdtrieb zeigt. Ansonsten geht er brav an der Leine und fährt gerne im Auto mit. Ein kinderloses Zuhause am Stadtrand oder am Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Nero hat bisher sehr reizarm gelebt und entsprechend wenig kennengelernt. Er braucht daher vor allem eines: Zeit. Zeit, um sich an neue Personen und Situationen zu gewöhnen. Sobald der achtjährige Rüde Vertrauen gefasst hat, zeigt er seinen freundlichen Charakter, genießt Streicheleinheiten und weicht seinen Menschen nicht mehr von der Seite. Interessenten, die mehr über den anhänglichen Rüden erfahren möchten, melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Kaja ist Fremden gegenüber zurückhaltend und möchte nicht bedrängt werden. Ein ruhiger, respektvoller Umgang mit ihr ist besonders wichtig. Gibt man der zweijährigen Spürnase genügend Zeit und Raum, zeigt sie ihr lebenslustiges Wesen. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Am Assisi-Hof in Stockerau warten die sanften Ziegendamen Hanni & Nanni sowie die fröhlich-frechen Ziegenburschen Ferdi & Seppi auf ein liebevolles Zuhause. Sie alle sehnen sich nach einer neuen Herde, viel Platz zum Entdecken und ganz viel Zuneigung. Alle vier – sie kennen das Leben mit Schafen und große Ziegen – werden paarweise oder zu viert vermittelt. Interessenten melden sich bitte unter 0660/348 98 63 oder office@tierschutzverein.at