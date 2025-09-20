Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Karol ist ein verspielter, lernfreudiger Terrier-Mischlingsrüde, der die Nähe zu seiner Bezugsperson sehr genießt und gerne kuschelt. Er kennt die Grundkommandos, ist leinenführig und reagiert zuverlässig auf den Rückruf. Außerdem kennt er einige Tricks und zeigt sich beim Bürsten und Abtrocknen kooperativ. Zudem liebt der aufgeweckte Vierbeiner Spaziergänge in der Natur, bei denen er ausgiebig schnüffeln kann. In der Vergangenheit hat er jedoch mehrmals Aggressionsverhalten im Kontext von Ressourcen gezeigt, vor allem bei Futter und Gegenständen. Da im Haushalt zwei Kinder leben, wird nun schweren Herzens ein Einzelplatz – vorzugsweise mit Garten – am Stadtrand/Land für die Spürnase gesucht. Menschen mit Hundeerfahrung, die Zeit und Geduld mitbringen und mehr über Karol erfahren bzw. ihn kennenlernen möchten, melden sich bitte unter 0664/414 95 39