Hündchen „Timi“ nach Biss-Attacke eingeschläfert

Tierarzt erlöste schwer verletztes Hündchen

Kurz darauf war auch schon die Polizei vor Ort, und die alarmierte Tierrettung brachte das schwerst verletzte Tier so schnell wie möglich zur Tierklinik Eggenberg. Doch bald stand fest, dass man für „Timi“ leider nur mehr eines tun konnte: den acht Jahre alten Rüden von seinem furchtbaren Leid erlösen! Nach dem Vorfall wurde die Besitzerin angezeigt, wie die Polizei auf „Krone“-Anfrage bestätigte.