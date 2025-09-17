Hündchen „Timi“ nach Biss-Attacke eingeschläfert

Aus einem abendlichen Gassi-Gang wurde kürzlich ein Albtraum: Der Chow-Chow einer Grazerin verbiss sich in den zarten Körper eines kleinen Hundes – dieser ist nun tot!
Dramatisch endete am Donnerstag letzter Woche der abendliche Gassi-Gang für einen kleinen Vierbeiner und sein Herrl beim Bahnhofgürtel in Graz-Eggenberg: Kurz bevor die beiden die Eingangstür zum Wohnhaus betraten, kam ihnen eine Frau im Rollstuhl entgegen. An der Leine führte die Dame einen Husky und einen Chow-Chow. Aus dem Nichts fiel plötzlich der Chow-Chow den kleinen Shi Tzu „Timi“ an, fügte ihm Bisswunden zu.
Tierarzt erlöste schwer verletztes Hündchen
Kurz darauf war auch schon die Polizei vor Ort, und die alarmierte Tierrettung brachte das schwerst verletzte Tier so schnell wie möglich zur Tierklinik Eggenberg. Doch bald stand fest, dass man für „Timi“ leider nur mehr eines tun konnte: den acht Jahre alten Rüden von seinem furchtbaren Leid erlösen! Nach dem Vorfall wurde die Besitzerin angezeigt, wie die Polizei auf „Krone“-Anfrage bestätigte.
Auch das Veterinäramt wurde über den Vorfall informiert. Laut Polizei dürfte es zuvor noch zu keinen Zwischenfällen mit den beiden Hunden der Rollstuhlfahrerin gekommen sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.