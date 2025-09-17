Keine Leine, Beißkorb: Sind 200 € Strafe zu viel?

Seit in Naarn drei Hunde eine Joggerin totgebissen haben, sind in Oberösterreich Halter ganz besonders im Visier der Behörden. Das nicht einmal ein Jahr alte Hundehaltegesetz steht jetzt allerdings auf dem Prüfstand. Die Frage ist, ob eine Mindeststrafe von 200 bzw. 500 Euro gerechtfertigt ist. Erfahren Sie mit Krone+ den neuesten Stand in der laufenden Debatte.