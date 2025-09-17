Keine Leine, Beißkorb: Sind 200 € Strafe zu viel?
Kritik an neuem Gesetz
Seit in Naarn drei Hunde eine Joggerin totgebissen haben, sind in Oberösterreich Halter ganz besonders im Visier der Behörden. Das nicht einmal ein Jahr alte Hundehaltegesetz steht jetzt allerdings auf dem Prüfstand. Die Frage ist, ob eine Mindeststrafe von 200 bzw. 500 Euro gerechtfertigt ist. Erfahren Sie mit Krone+ den neuesten Stand in der laufenden Debatte.
Der Anlass für die Verschärfung des Hundehaltegesetzes war an Dramatik nicht zu überbieten: In Naarn fielen die drei American Staffordshire Terrier „Cookie“, „Peanut“ und „Elmo“ über die Joggerin Herta A. her und zerfleischten Kopf, Hals und Nacken der Frau, zerbissen sogar den Schädelknochen der Pensionistin.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.