Biathlon-Hoffnung kollabiert: Die Diagnose ist da

„Leider zwingt mich eine Myokarditis dazu, in den nächsten Wochen mit dem Training und den Wettkämpfen zu pausieren. Endlich weiß ich, was in den letzten Wochen los war, aber es ist schwer zu akzeptieren – vor allem kurz vor Beginn der Saison, in der ich mir klare Ziele gesetzt hatte. Dennoch muss meine Gesundheit an erster Stelle stehen“, schrieb Puff.