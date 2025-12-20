Vorteilswelt
Herz-Probleme

Biathlon-Hoffnung kollabiert: Die Diagnose ist da

Wintersport
20.12.2025 10:42
Anfang Dezember kollabierte Johanna Puff in Obertilliach.
Anfang Dezember kollabierte Johanna Puff in Obertilliach.(Bild: GEPA)

Nachdem Johanna Puff Anfang Dezember in Obertilliach kollabiert und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden war, gab die Biathletin nun via Instagram ihre Diagnose bekannt. Die Deutsche leidet demnach unter einer Myokarditis – einer Entzündung des Herzmuskels.

„Leider zwingt mich eine Myokarditis dazu, in den nächsten Wochen mit dem Training und den Wettkämpfen zu pausieren. Endlich weiß ich, was in den letzten Wochen los war, aber es ist schwer zu akzeptieren – vor allem kurz vor Beginn der Saison, in der ich mir klare Ziele gesetzt hatte. Dennoch muss meine Gesundheit an erster Stelle stehen“, schrieb Puff.

Neben Müdigkeit leiden Betroffene unter Fieber oder Atemnot. Körperliche Belastung kann schwerwiegende Schäden am Herzmuskel zur Folge haben. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
