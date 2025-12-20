Biathlon-Hoffnung kollabiert: Die Diagnose ist da

Nachdem Johanna Puff Anfang Dezember in Obertilliach kollabiert und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden war, gab die Biathletin nun via Instagram ihre Diagnose bekannt. Die Deutsche leidet demnach unter einer Myokarditis – einer Entzündung des Herzmuskels.
„Leider zwingt mich eine Myokarditis dazu, in den nächsten Wochen mit dem Training und den Wettkämpfen zu pausieren. Endlich weiß ich, was in den letzten Wochen los war, aber es ist schwer zu akzeptieren – vor allem kurz vor Beginn der Saison, in der ich mir klare Ziele gesetzt hatte. Dennoch muss meine Gesundheit an erster Stelle stehen“, schrieb Puff.
Neben Müdigkeit leiden Betroffene unter Fieber oder Atemnot. Körperliche Belastung kann schwerwiegende Schäden am Herzmuskel zur Folge haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.