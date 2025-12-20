Herbert Kickl wünscht gesegnete Weihnachten

Seit dem ORF-Sommergespräch hat sich der FPÖ-Chef in den Medien rar gemacht. Am Dienstag meldete er sich mit einer Brandrede im Parlament zurück. Verspottete jenen Mann, der im März statt ihm Kanzler geworden ist, als „Austro-Buddha“, der „vollkommen schmerzbefreit“ sei, was die Leiden der österreichischen Bevölkerung betreffe.