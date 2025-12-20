Rossi setzt Siegeszug mit Neo-Team Vancouver fort

Einen maßgeblichen Anteil daran haben die Neuzugänge Zeev Buium, Liam Öhgren und Rossi, wie auch Tormann Demko befand: „Wir bauen sie in unsere Struktur ein, und sie spielen gut. So dürfen sie weitermachen.“ Am Samstag sind die Canucks in Boston gefordert, zwei Tage später bei den Philadelphia Flyers.