Rossi setzt Siegeszug mit Neo-Team Vancouver fort

Marco Rossi hat im Trikot der Vancouver Canucks auch sein drittes Spiel in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gewonnen. Eine Woche nachdem der Vorarlberger im Rahmen eines Blockbuster-Trades von Minnesota nach Kanada gewechselt war, gewannen die Canucks auf Long Island gegen die heimstarken New York Islanders 4:1. Rossi brachte es diesmal auf über 19 Minuten Eiszeit.
Zu den Matchwinnern der Canucks avancierten Linksaußen Kiefer Sherwood und Schlussmann Thatcher Demko. Dem 30-jährigen Sherwood gelang sein dritter NHL-Hattrick, und Demko musste bei 23 Schüssen der Hausherren nur einmal, zum 1:3, hinter sich greifen.
Neuzugänge „dürfen so weitermachen“
Vor dem Trade wies Vancouver als NHL-Schlusslicht noch einen Rückstand von acht Punkten auf einen Play-off-Platz auf. Mittlerweile ließen sie die Seattle Kraken sowie die Nashville Predators hinter sich, der Rückstand reduzierte sich auf sechs Zähler.
Einen maßgeblichen Anteil daran haben die Neuzugänge Zeev Buium, Liam Öhgren und Rossi, wie auch Tormann Demko befand: „Wir bauen sie in unsere Struktur ein, und sie spielen gut. So dürfen sie weitermachen.“ Am Samstag sind die Canucks in Boston gefordert, zwei Tage später bei den Philadelphia Flyers.
