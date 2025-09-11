Taliban-Beamte leisten in Österreich Amtshilfe

Taliban-Regime offiziell nicht anerkannt

„Bereits zu Beginn des Jahres waren Vertreter des BFA in Afghanistan.

Innenminister Gerhard Karner hat bereits vor mehr als vier Wochen in der ,Zeit im Bild 2‘ Gespräche auf administrativer und operativer Beamtenebene angekündigt. Diese Ankündigung wird konsequent umgesetzt, um afghanische Straftäter konsequent in ihr Heimatland abschieben zu können“, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber krone.at. Es ist also zumindest der zweite bilaterale Kontakt mit dem Regime, das eigentlich offiziell gar nicht anerkannt wird. Deutschland hat bereits Außerlandesbringungen nach Kabul vorgenommen.