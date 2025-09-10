Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen

Polen und NATO-Partner in ständigem Kontakt

„Dies ist der erste Fall, in dem russische Drohnen über dem Gebiet eines NATO-Staates abgeschossen wurden, weshalb alle unsere Verbündeten die Situation sehr ernst nehmen“, erklärte Tusk, der im ständigen Kontakt mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte und den anderen Bündnispartnern steht, weiter. „Wir haben es höchstwahrscheinlich mit einer Provokation im großen Maßstab zu tun.“