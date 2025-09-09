Heizwerk-Pläne in Kaiserstadt erhitzen die Gemüter

Für FP gibt‘s Alternativen

Einen Schritt weiter will die FPÖ gehen. „Es ist zu befürchten, dass dieses Anliegen der Stadtführung trotz zahlreicher negativer Stimmen im Oktober-Gemeinderat durchgepeitscht werden soll. Da das Projekt nicht nur die Anrainer, sondern alle Bewohner unserer Stadt berührt, beabsichtigen die Gemeinderäte der FPÖ, eine parteiübergreifende Volksbefragung zu initiieren“, so der blaue Gemeinderat Harald Kotschy. Er meint, dass es nur wenige Kilometer vom geplanten Heizwerk-Areal entfernt einen Alternativstandort geben würde. Dieser könnte den Vorgaben der Raumordnung und des Naturschutzes auch entsprechen.