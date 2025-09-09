Theater in zwei Halbzeiten über Fans und Fußball

Liebe und Leidenschaften

„Das Derby“ dreht sich um die (fast) wichtigste Nebensache der Welt, allerdings nicht durch die rosarote Brille gesehen, sondern Bösch porträtiert in den Geschichten seiner Figuren Fans, die vom Leben gebeutelt werden.

Auch Damen spielen mit. Man muss kein Fußballfan sein, um das Stück zu genießen, ja, man „muss nicht einmal etwas über Fußball wissen, um ins Stück einsteigen zu können“, betont Bösch.